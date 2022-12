DIRECT. Equipe de France : quelle date en cas de demi-finale face au Maroc ?

Samedi 10 décembre, l'équipe de France joue contre l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde. Didier Deschamps a décidé d'aligner le même XI que contre la Pologne. Le vainqueur rencontrera le Maroc qui a sorti le Portugal.

Meilleur buteur L'essentiel L'équipe de France affronte l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde, ce samedi 10 décembre à 20 heures. Les Bleus défient les Three Lions pour essayer de se qualifier en demi-finale.

Didier Deschamps va aligner la même équipe pour ce France - Angleterre que contre la Pologne.

Alors que la menace d'une suspension plane au-dessus des joueurs Jules Koundé et Aurélien Tchouaméni, le sélectionneur leur a conseillé de "se lâcher".

En cas de victoire, la France affrontera le Maroc, vainqueur du Portugal (1-0), le mercredi 14 décembre à 20 heures.

20:17 - Buuuuut pour l'équipe de France ! L'Équipe de France ouvre le score à la 18e minute ! Aurélien Tchouaméni hérite d'un ballon à l'entrée de la surface. À l'arrêt, le joueur du Réal Madrid tire et marque ! Quelle frappe fantastique. Le match des Bleus est parfaitement lancé 20:00 - Le coup d'envoi est donné ! C'est parti pour le quart de finale opposant la France à l'Angleterre ! Allez les Bleus ! 19:50 - Olivier Giroud a "hâte que ça commence" Interrogé avant le match contre l'Angleterre par TF1, Olivier Giroud a livré son analyse : "Il faut trouver le juste milieu entre décontraction, motivation, détermination et ne pas être inhibé par l'événement. On a hâte que ça commence. Depuis le match contre la Pologne, c’est une nouvelle compétition, il faut avoir les nerfs solides. Ça peut se jouer au dernier moment, aux tirs au but comme on l’a vu dans les matchs précédents. Il va falloir tout donner pour la France ce soir." 19:40 - Guy Stéphan veut "apporter du bonheur, du plaisir" aux supporters Au micro de TF1, Guy Stéphan a analysé l'équipe anglaise que la France va affronter dans quelques minutes : "Il faudra faire attention à tous les détails, être présent au niveau de l’intensité. C’est une équipe athlétique et vive en face de nous. Il faudra aller les chercher." Le sélectionneur adjoint a également livré son sentiment à propos des supporters : "Les supporters? On a envie qu’ils nous encouragent, on veut leur apporter du bonheur, du plaisir. L’objectif des joueurs est de se qualifier." 19:30 - Hugo Lloris va devenir le joueur le plus capé de l'histoire des Bleus Hugo Lloris va participer à sa 143e rencontre sous le maillot de l'Équipe de France. Le Niçois va donc devenir le joueur le plus capé de l'histoire des Bleus. 19:03 - La composition de l'équipe de France est connue Comme annoncé plus tôt, il n'y a pas de surprise dans la composition officielle des Bleus. Les joueurs qui débuteront le match face à l'Angleterre sont : Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Tchouaméni, Griezmann, Rabiot - Dembélé, Giroud. 18:46 - La composition de l'Angleterre La composition de l'équipe d'Angleterre est connue : Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Henderson, Rice, Bellingham - Saka, Kane, Foden. Il n'y a donc auxune surprise dans le XI de départ concocté par Gareth Southgate. 18:20 - Les Bleus évolueront.. en bleu ! L'Équipe de France jouera en bleu face à l'Angleterre ce samedi soir à ,20 heures. 18:00 - Le Maroc qualifié pour les demi-finales de la Coupe du monde ! Le Maroc réalise un exploit historique ! Le pays du Maghreb l'a emporté 1-0 face au Portugal en quart de finale. c'est le premier pays africain à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du monde. 17:50 - Pas de surprise dans la composition des Bleus D'après les informations de RMC Sport, il ne devrait pas y avoir de surprise dans la composition de l'Équipe de France pour affronter l'Angleterre. Elle devrait être ainsi : Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Tchouaméni, Griezmann, Rabiot - Dembélé, Giroud. Mbappé. La composition officielle sera dévoilée aux alentours à 19 heures. LIRE PLUS

Les numéros de chaque joueur de l'équipe de France ont été dévoilés ce 15 novembre, à une semaine tout juste de leur entrée dans la compétition. Capitaine et gardien de l'équipe, Hugo Lloris porte le numéro 1. On remarque que le 9 a été laissé à Olivier Giroud quand Karim Benzema a hérité du 19 avant de quitter les Bleus sur forfait. Antoine Griezmann porte le 7 et le 10 a été offert à Kylian Mbappé.

La photo de l'équipe de France pour le Mondial 2022

La photo officielle de l'équipe de France a pour sa part été dévoilée le 15 novembre. Prise à Clairefontaine la veille de leur départ pour le Qatar, elle a été - chose inédite - réalisée en intérieur à cause de la météo.

Comme de tradition avant chaque grande compétition, le maillot de l'équipe de France pour la Coupe du monde a pour sa part été officiellement dévoilé le 15 septembre par l'équipementier Nike. Les tenues ne présentent pas de grosses surprises et correspondent aux "fuites" évoquées depuis plusieurs jours.

Le maillot domicile est sobre avec un bleu nuit et un logo en doré alors que le blanc casse un peu plus les codes. "La collection française est une fusion du patrimoine et de l'avenir du pays", a écrit l'équipementier dans son communiqué. "Le motif de la feuille de chêne et de la branche d'olivier du kit domicile représente la force, la solidarité et la paix. Les éléments classiques du design français comprennent un insert tricolore sur le short, une chaussette et une manchette en jacquard ainsi que des détails dorés".

Voici le classement du meilleur buteur de l'équipe de France de foot avec donc un Olivier Giroud au sommet de la hiérarchie devant Thierry Henry :