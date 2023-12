Championnat du monde de handball féminin 2023 : l'équipe de France sacrée face à la Norvège ! Résumé de la compétition

Les Bleues ont remporté le championnat du monde en Scandinavie, en prenant leur revanche en finale sur la Norvège qui les avait privées du titre en 2021. Le résumé du Mondial.

Une revanche et une promesse : en battant la Norvège en finale du championnat du monde (31-28), les handballeuses françaises ont brisé leur plafond de verre et s'affirment comme des favorites au titre olympique à Paris. Battues par ces Norvégiennes en finale de l'Euro 2020 (22-20) et du Mondial 2021 (29-22), ainsi qu'en demi-finale de l'Euro 2022 (28-20), les Bleues d'Olivier Krumbholz sont cette fois sorties victorieuses et préparent de la meilleure des manières la défense de leur titre olympique.

La finale a été à la hauteur de toutes les attentes. Après avoir fait le dos rond et souffert en défense en début de match, les Bleues ont pris l'avantage en fin de première période pour rentrer au vestiaire avec l'avantage au score (20-17). Puis elles ont tenu, grâce à une défense de fer incarnée par Pauletta Foppa, et avec une jeune Léna Grandveau (20 ans) en état de grâce, inscrivant les quatre derniers buts tricolores. Les Françaises s'imposent avec sang-froid, et se parent d'or à sept mois des Jeux Olympiques, dont elles sont les tenantes du titre.

Un parcours difficile jusqu'au titre mondial

Chloé Valentini, ailière gauche de l'équipe de France et grande artificière de l'attaque des Bleues, s'est confiée après la finale : "C'est trop cool, je ne réalise pas, on fait une compétition complète de A à Z. On est montées crescendo et on a gagné en stabilité. Je suis trop contente, on travaille dur, on fait des sacrifices, et cette victoire c'est la plus grande récompense. On va savourer ce titre et retourner au travail. On a envie d'aller chercher cette médaille olympique !" Le rendez-vous est pris.

Pourtant, le mondial des tricolores avait mal commencé, avec une victoire à l'arrachée pas vraiment rassurante contre l'Angola en ouverture (30-29). Bousculées, maladroites et sauvées de l'égalisation par leur poteau à la dernière seconde, les Bleues sont passées proches d'une grosse contre-performance. Puis elles sont montées en puissance contre l'Islande (31-22) et la Slovénie (31-27) en tour préliminaire, avant de décrocher leur billet pour les quarts de finale en battant l'Autriche (41-27) et la Corée du Sud (32-22) dans le tour principal. Dans un match sans enjeu, les Bleues avaient déjà battu la Norvège au terme d'une rencontre très serrée dans ce tour principal (24-23), laissant entrevoir de beaux motifs d'espoir pour la suite de la compétition.

Une démonstration contre la Suède et une finale prometteuse

Des espoirs qui ont été comblés rapidement, avec une victoire tranquille contre la République Tchèque en quart de finale (33-22). Les Tchèques étaient l'invité surprise de cette phase à élimination directe, après avoir battu l'Espagne (4e en 2021 et 2e en 2019) en tour principal. L'équipe de France arrivait alors dans un dernier carré attendu, avec les trois pays organisateurs de la compétitions : la Suède, la Norvège et le Danemark.

Les Bleues se sont brillamment qualifiées pour la finale en éliminant la Suède en demi-finale (37-28), sans trembler malgré la qualité de l'adversaire. Avec la victoire de la Norvège sur les Danoises, une revanche du Mondial 2021 s'annonçait : cette fois, l'équipe de France l'a emporté, et le sélectionneur Olivier Krumbholz a peut-être trouvé les bons mécanismes pour mettre en route une machine qui ne doit plus s'arrêter avant la finale des Jeux Olympiques de Paris 2024.