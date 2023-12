Championnats du monde de handball féminin 2023 : les quarts de finale en vue ! Le programme

L'équipe de France a fait un grand pas vers les quarts de finale en surclassant l'Autriche mercredi soir. Mais deux matches restent à jouer avant la phase à élimination directe.

Après leur carton plein en tour préliminaire, avec trois matches remportés face à l'Angola (30-29), l'Islande (31-22) et la Slovénie (31-27), les Bleues ont parfaitement entamé le tour principal en battant l'Autriche sur un score fleuve (41-27). L'équipe de France a déroulé son jeu offensif face à un adversaire bien trop tendre en défense, impuissant face à la vitesse des remontées de balle et des relances tricolores. Avec 25 buts inscrits à la pause, le sort du match était déjà scellé (25-14). Les Françaises ont continué à se montrer précises au tir et appliquées dans l'animation du jeu, pour l'emporter largement et confirmer leur progression dans ce Mondial.

Si la qualification n'est pas encore assurée mathématiquement, le match contre la Corée du Sud, vendredi à 18h00, devrait ressembler à une formalité pour décrocher un billet pour les quarts de finale. Puis une "finale" du groupe aura lieu dimanche contre les championnes du monde, la Norvège, sans enjeu majeur puisque les deux premiers sont qualifiés. Mais Chloé Valentini, ailière des Bleues, se focalise sur le prochain match contre les Sud-Coréennes, et veut encore faire mieux que mercredi soir : "Sans dénigrer qui que ce soit, prendre 27 buts contre l'Autriche, c'est quand même beaucoup. La compétition avance, on va rencontrer des adversaires de plus en plus durs et il faut que l'on soit hyper exigeantes avec nous-mêmes sur la défense."

Le calendrier de l'équipe de France de handball dans ce Mondial :

06 décembre à 18h00 : France – Autriche : 41-27

08 décembre à 18h00 : Corée du Sud – France

10 décembre à 20h30 : France – Norvège

Classement des groupes du tour principal :

Groupe 1

Monténégro - 4 points Suède - 4 points Hongrie - 2 points Croatie - 1 point Sénégal - 1 point Cameroun - 0 point

Norvège - 6 points France - 6 points Slovénie - 4 points Autriche - 2 points Angola - 0 point République de Corée - 0 point

Groupe 3

Danemark - 4 points Allemagne - 4 points Roumanie - 2 points Pologne - 2 points Japon - 0 point Serbie - 0 point

Groupe 4

Pays-Bas - 6 points Espagne - 6 points République Tchèque - 4 points Brésil - 2 points Argentine - 0 point Ukraine - 0 point

À quelles dates auront lieu les Mondiaux de handball ?

Le championnat du monde de handball se déroule du 29 novembre au 17 décembre 2023.

Quels pays organisent les Mondiaux 2023 ?

Pour ces championnats du monde, le Danemark, la Norvège et la Suède ont été désignés comme les organisateurs de la compétition.

Sur quelle chaîne regarder les Mondiaux de handball féminin ?

La compétition sera retransmise sur les chaînes du groupe beIN Sports, qui diffuseront tous les matches de l'équipe de France et une sélection des meilleures affiches. La chaîne TMC retransmettra aussi en clair toutes les rencontres des Bleues.