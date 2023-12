Championnats du monde de handball féminin 2023 : quelle date pour la demi-finale ?

L'équipe de France de handball s'est qualifiée pour les demi-finales du Mondial de hand en battant la République Tchèque ce mardi 12 décembre.

Nouvelle demi-finale pour les Bleues ! Après le très joli succès dimanche dernier face à la Norvège pour le dernier match de la phase de poules offrant la première place à l'équipe de France, les Bleues se sont offertes le scalp des Tchèques lors du quart de finale du championnat du monde de hand. Invitée surprise à ce stade de la compétition, la République Tchèque, qui n'était même pas présente lors du dernier Euro et qui a éliminé l'Espagne, a été vaillante, mais n'a pas tenu le rythme face aux Bleues de Olivier Krumbholz qui se qualifient pour la demi-finale. Score du match 33 - 22. Deux ans après leur médaille d'argent et à quelques mois des JO, la performance des Bleues est plus que rassurante.

Le calendrier de l'équipe de France de handball dans ce Mondial :

Demi-finale du Mondial de hand : vendredi 15 décembre à 17h30

À quelles dates auront lieu les Mondiaux de handball ?

Le championnat du monde de handball se déroule du 29 novembre au 17 décembre 2023.

Quels pays organisent les Mondiaux 2023 ?

Pour ces championnats du monde, le Danemark, la Norvège et la Suède ont été désignés comme les organisateurs de la compétition.

Sur quelle chaîne regarder les Mondiaux de handball féminin ?

La compétition sera retransmise sur les chaînes du groupe beIN Sports, qui diffuseront tous les matches de l'équipe de France et une sélection des meilleures affiches. La chaîne TMC retransmettra aussi en clair toutes les rencontres des Bleues.