Vuelta 2023 : favoris, espoirs français, parcours... Ce qu'il faut savoir sur le Tour d'Espagne

La Vuelta 2023 s'élance ce samedi, de Barcelone, pour un contre la montre, avant de rejoindre Madrid lors de la dernière étape. Le parcours sera disputé par trois grands favoris au milieu d'un casting digne du Tour de France.

C'est parti, ou presque. La Vuelta 2023, dernier grand tour de la saison, s'élance de Catalogne ce samedi 26 août, avec un contre la montre par équipe de 23 km en soirée, à partir de 19h. Après un Tour de France épique en juin et des Championnats du monde complètement fous à Glasgow, c'est une nouvelle course passionnante qui s'annonce entre Barcelone et Madrid, ville d'arrivée le 17 septembre.

Entre les deux villes, le 78e Tour d'Espagne compte 21 étapes et une distance totale de 3153,8 kilomètres. Et le profil des étapes est particulièrement difficile : il y aura au total dix arrivées en altitude et de nombreux nouveaux cols à travers trois pays, l'Espagne, l'Andorre et la France. "La montagne fait partie de l'ADN de la Vuelta et nous fera encore vibrer en 2023", a expliqué Javier Guillén, le directeur de la Vuelta. Pour cette édition 2023, le Tour d'Espagne arrivera pour la première fois au Tourmalet, avec ses 17 kilomètres de montée à 7,4% de moyenne. "Arriver au Tourmalet sera un jalon dans l'histoire de notre course" a également expliqué Javier Guillén.

Les trois favoris

Si la Vuelta semble si excitante, c'est aussi parce que trois énormes favoris se présentent sur la ligne de départ. Le tenant du titre, Remco Evenepoel (Soudal - Quick Step), entend bien rafler de nouveau la mise, mais aura fort à faire face à la Jumbo-Visma. Déjà vainqueure du Giro et du Tour de France et bien décidée à s'offrir le troisième "Grand Tour" de l'année, l'équipe néerlandaise aligne ses deux frères ennemis, Primoz Roglic, triple vainqueur en 2019, 2020, 2021 et Jonas Vingegaard, monstre de la Grande Boucle le mois dernier.

Alors que Roglic, leader de la Vuelta l'année passée, avait été contraint à l' abandon après une chute, il revient en grande forme pour récupérer "son" trophée cette année. Vainqueur du Giro, du Tour de Catalogne, mais aussi du Tour de Burgos, de Tirreno-Adriatico, il a fait l'impasse sur le Tour de France pour se consacrer à cette Vuelta. Mais son coéquipier danois ne devrait pas lui faire de cadeau, lui qui a confirmé sa participation (surprise ?) à la Vuelta, malgré une saison harassante. "Je vais à la Vuelta en tant que co-leader avec Roglic, pas en tant qu'équipier. J'aimerais la gagner", a déjà prévenu Vingegaard dans une interview au journal espagnol Marca fin juillet.

Les absents

La Vuelta 2023 comptera aussi un absent de taille : Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ne sera pas au départ. Après avoir été surclassé par Vingegaard sur les routes de France, puis défait lors des Championnats du monde de Glasgow, le Slovène a confirmé, également auprès de Marca mi-août, son absence sur les routes espagnoles. "Je suis à un haut niveau depuis février, il n'y a aucune chance que je fasse La Vuelta. Nous avons une super bonne équipe pour le Tour d'Espagne, je ne veux même pas les gêner", a-t-il déclaré.

Le grand public devra également se passer des cadors Mathieu van der Poel, Wout van Aert et autres Julian Alaphilippe. Alors qu'on raconte que les sprinteurs boudent le parcours de la Vuelta (à moins que ce ne soit l'inverse), les fusées Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen ou Jasper Philipsen manqueront aussi à l'appel.

Les locaux et les Français challengers

La Vuelta, c'est aussi le rêve de revoir les Espagnols revenir à leur âge d'or. Les meilleurs espoirs locaux sont Enric Mas et le jeune Juan Ayuso qui viseront des victoires d'étapes et le podium, voire plus si affinité. Les deux hommes ont terminé 2e et 3e lors de la dernière édition, et le rêve de remporter le Tour d'Espagne, neuf ans après Alberto Contador, doit être bien ancré dans leurs têtes.

Concernant les coureurs français, Romain Bardet (Team DSM), Pierre Latour (équipe TotalEnergies) et Romain Grégoire (Groupama-FDJ) concentrent toutes les attentes. Le premier, contraint à l'abandon après une quinzaine d'étapes sur le Tour de France, veut briller avec sa Team DSM-Firmenich.

Les yeux seront aussi tournés vers l'équipe Groupama-FDJ, fortement rajeunie autour de Grégoire et de Rudy Molard. Le directeur Marc Madiot mise sur la relève de Thibaut Pinot et Arnaud Démare, avec Lenny Martinez, Lorenzo Germani et Samuel Watson. Bryan Coquard (Cofidis) est aussi sur la ligne de départ.

La Vuelta se déroule traditionnellement après le Tour de France. Pour sa 78e édition, le départ du Tour d'Espagne a ainsi été programmé le 26 août, de Barcelone, capitale de la Catalogne, plus d'un mois après l'arrivée du Tour de France (23 juillet). L'arrivée du Tour d'Espagne a été fixée trois semaines plus tard, le 17 septembre.

Détenteur des droits TV des classiques françaises et italiennes mais aussi des trois grands tours (Giro, Tour de France, Vuelta), le groupe Eurosport a été désigné diffuseur l'intégralité des étapes du Tour d'Espagne 2023 sur ses chaînes.

Voici la start list de la Vuelta 2023 avec les équipes en lice et la liste des coureurs sur la ligne de départ.

Data powered by FirstCycling.com

Un parcours marqué par la montagne et qui laisse peu de place aux arrivées massives... Voici le détail du parcours du Tour d'Espagne 2023 avec la carte intégrale :

La carte du parcours de la Vuelta (zoomer pour plus de détails). © Vuelta

Après un contre-la-montre par équipes de 14 kilomètres depuis le bord de mer de la cité barcelonaise, le Tour d'Espagne va se terminer sur l'Hippodrome de la Zarzuela, à Madrid. La liste des étapes :