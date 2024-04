Giro 2024 : parcours, étapes, favoris… Toutes les infos avant le grand départ

Toutes les informations à quelques semaines du début du Grio, où le Slovène Tadej Pogacar sera figure de grand favori

À quelques semaines du départ du tour d'Italie, on en sait un peu plus sur les forces en présence. Immense favori, Tadej Pogacar tentera de réaliser un très difficile doublé Giro-Tour de France. Il n'aura pas cette année face à lui son compatriote Primoz Roglic, vainqueur l'an passé. Le nouveau leader de la BORA-Hansgrohe devrait en effet se concentrer sur le Tour, et ne sera pas sur les rampes du Stelvio cette année. Qunitana et Geraint Thomas devraient aussi tenter de doubler les deux premiers grands tours de la saison. Pas de Wout Van Aert en revanche pour cette édition 2024 du Giro. Après sa violente chute le 27 mars dernier sur À travers la Flandre qui lui a causé une fracture de la clavicule et de sept côtes, le Belge a annoncé son forfait, insuffisamment remis de ses blessures, "je ne peux pas du tout m'entraîner actuellement. C'est pourquoi nous avons pris la décision de ne pas prendre le départ du Tour d'Italie." C'est le Français Christophe Laporte qui le remplacera pour l'équipe néerlandaise Visma | Lease a Bike. Ce forfait s'ajoute pour la Visma a celui de Wilco Kalderman. Le Néerlandais, 3e du dernier Giro, était tombé sur Paris-Nice, se fracturant la clavicule.

Un parcours sur-mesure pour Pogacar ?

L'organisateur ne l'avait pas caché, il voulait absolument attirer Tadej Pogacar sur le Tour d'Italie cette année. S'il se défend d'avoir tracé le parcours uniquement pour le Slovène, il se réjouit forcément de sa participation. "Le parcours n'a pas été conçu pour Pogacar ; nous avons simplement changé notre philosophie sur la façon dont nous concevons le parcours du Giro. Cependant, ce tracé donne à Pogačar la possibilité de faire le doublé" détaille le directeur de l'épreuve Mauricio Vegni. En l'absence de ses principaux concurrent dans les courses de trois semaines, Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard, Pogacar est donc l'immense favori de ce tour d'Italie. Il pourrait faire des écarts importants avec 70 kilomètres de contre-la-montre, et des passages clés, notamment la double ascension du mont Grappa la veille de l'arrivée.

Du spectacle dès la première semaine

Si les organisateurs du Giro ont fait le choix de réduire le dénivelé total et le nombre d'étapes montagneuses pour attirer des coureurs qui voudraient aussi faire le Tour de France, le parcours devrait offrir du spectacle dès la première semaine, et notamment lors de la 6e étape empruntant les chemins de gravier des Strade Bianche. L'avant-dernière étape avant le premier jour de repos pourrait également faire des dégâts, avec une arrivée en altitude, à Pravi di Tivo.

Dans une deuxième semaine de transition, avec des étapes promises aux sprinteurs, le contre-la-montre de 31 kilomètres devrait permettre de jauger l'état de forme de chacun avant un terrible enchainement dans les Dolomites qui risque de faire de gros dégâts. En juge de paix de ce Giro 2024, le terrible Monte Grappa devra être escaladé deux fois lors de l'avant-dernière étape, à la veille de l'arrivée dans les rues de Rome.

Le Giro d'Italie suivra la saison printanière et partira le 4 mai. L'arrivée est prévue trois semaines plus tard, à savoir le 26 mai.

Le départ du Giro 2024 se fera à Venaria Reale dans la banlieue de Turin, près du Juventus Stadium. L'arrivée sera à Rome. Voici la liste des étapes :

1ère étape, 4 mai: Venaria Reale-Torino, 136 km

2e étape, 5 mai: San Francesco al Campo-Santuario di Oropa, 150 km

3e étape, 6 mai: Novara-Fossano, 165 km

4e étape, 7 mai: Acqui Terme-Andora, 187 km

5e étape, 8 mai: Genova-Lucca, 176 km

6e étape, 9 mai: Viareggio-Rapolano Terme, 177 km

7e étape, 10 mai: Foligno-Perugia, 37,2 km (contre-la-montre)

8e étape, 11 mai: Spoleto-Prati di Tivo, 153 km

9e étape, 12 mai: Avezzano-Naples, 206 km

Jour de repos, 13 mai

10e étape, 14 mai: Pompei-Cusano Mutri (Bocca della Selva), 141 km

11e étape, 15 mai: Foiano di Val Fortore-Francavilla al Mare, 203 km

12e étape, 16 mai: Martinsicuro-Fano, 183 km

13e étape, 17 mai: Riccione-Cento, 179 km

14e étape, 18 mai: Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda, 31 km (contre-la-montre)

15e étape, 19 mai: Manerba del Garda-Livigno (Mottolino), 220 km

Jour de repos, 20 mai

16e étape, 21 mai: Livigno-Santa Cristina Val Gardena (Monte Pana), 202 km

17e étape, 22 mai: Selva di Val Gardena-col Brocon, 154 km

18e étape, 23 mai: Fiera di Primiero-Padoue, 166 km

19e étape, 24 mai: Mortegliano-Cima Sappada, 154 km

20e étape, 25 mai: Alpago-Bassano del Grappa, 175 km

21e étape, 26 mai: Rome-Rome, 126 km

Voici la carte du parcours de ce Giro 2024 :

Le Tour d'Italie est diffusé en direct et en intégralité sur les antennes d'Eurosport. La course peut être suivie sur Eurosport 1, Eurosport.fr ainsi que sur les applications Eurosport et GCN. Chaque étape sera accompagnée d'une présentation et d'un débrief des "Rois de la Pédale", animés successivement par Géraldine Weber et Lesly Boitrel. La course sera quant à elle commentée par Guillaume Di Grazia et Jacky Durand, rejoints tour à tour par Steve Chainel, David Moncoutié, Philippe Gilbert, Audrey Cordon Ragot.

Quel est le palmarès du Tour d'Italie ?

