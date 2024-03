Paris Nice 2024 : Jorgenson au sommet, le classement général

L'édition 2024 de Paris Nice a été remportée par l'Américain Matteo Jorgenson

La première grosse course à étapes de l'année s'est terminée ce dimanche 10 mars avec le triomphe de l'Américain Matteo Jorgenson de l'équipe Visma devant le Belge Remco Evenepoel qui échoue à 30 secondes après sa victoire lors de la dernière étape de ce Paris Nice. Interrogé pour savoir s'il a toujours cru à la victoire, le coureur américain s'est confié sur le déroulé de cette dernière journée. "Je n'en ai jamais été sûr jusqu'au Col des Quatre Chemins (à 10 km de l'arrivée dimanche), parce que tu ne sais jamais ce qu'il peut arriver sur une course de vélo. Mais sur la Côte de Peille, j'ai pris confiance quand j'ai vu que Brandon (McNulty) était lâché. Avec Remco (Evenepoel), on avait le même objectif, donc c'était le partenaire idéal d'échappée.

Pour Evenepoel, "il y a beaucoup de points positifs avant le Tour de France". "La seule erreur que j'ai faite, c'est sur l'étape de vendredi où j'ai trop hésité à suivre l'attaque de Jorgenson. On a eu un peu de malchance aussi sur le contre-la-montre par équipes (mardi) mais la météo fait partie de la course, il faut l'accepter. Sinon je ne vois pas beaucoup de négatif, j'ai terminé deux fois 4e, 2e hier (samedi), je remporte l'étape aujourd'hui (dimanche). Ça donne beaucoup de confiance pour les prochaines courses en France et surtout pour le Tour."

Voici le classement général de Paris Nice 2024 avec une mise à jour dès la fin de l'étape.

Le parcours du Paris-Nice

Les étapes