Paris Nice 2024 : le classement général

L'édition 2024 de Paris Nice a été lancée ce dimanche 3 mars.

La première grosse course à étapes de l'année est partie ce dimanche 3 mars depuis les Mureaux. Cette année, le plateau est assez relevé avec la présence de Evenepoel qui vise le Tour de France, mais aussi de Roglic, Felix Gaal, Mattias Skjelmose, Joao Almeida ou encore David Gaudu. Les yeux seront tout de même quasiment tous rivés sur le Belge, très attendu en France. "Je veux essayer de remporter une étape et viser le haut du classement général. Comme sur toutes les courses finalement. Mais si je devais terminer 2 ou 3e, je serais quand même content. (Ce sera ma première course par étapes en France et c'est ce que j'attends le plus. Beaucoup de coureurs peuvent gagner, pas que Primoz et moi, il y aura quelques surprises je pense.)

Lors de la première étape, c'est le Néerlandais Olav Kooij (Visma-Lease a bike) qui s'est imposé d'un fil devant le coureur de la Treck Mads Pedersen. "On est passé sur la ligne d'arrivée plus tôt pendant l'étape donc je savais que ce serait difficile et que les gars les plus forts iraient chasser les bonifications (au sprint intermédiaire). Ça a été un sacré effort pour moi de résister mais j'ai eu beaucoup d'aide de mes coéquipiers, surtout de la part des frères jumeaux (Tim et Mick Van Dijke). Ce fut une étape vraiment difficile" a avoué le vainqueur.

Results powered by FirstCycling.com

Voici le classement général de Paris Nice 2024 avec une mise à jour dès la fin de l'étape.

Le parcours du Paris-Nice

Les étapes