"Tour de France : dernier round à Paris, le classement avant la 21e étape"

Ce dimanche 20 septembre, la 21e et dernière étape entre Mantes-la Jolie et les Champs-Elysées marquera le succès dans ce Tour de France du jeune slovène Tadej Pogacar. Cette étape sera également la dernière occasion pour les sprinteurs de briller.

11:20 - Warren Barguil, "content de sa troisième semaine" Le grimpeur breton Warren Barguil (Arkéa-Samsic) termine bien ce Tour de France 2020, comme le rapporte Le Télégramme. Quinzième du contre-la-montre individuel samedi 19 septembre, il consolide aussi sa quatorzième place au classement général. Il a notamment déclaré au média : "Je suis content du résultat. J’ai fait une bonne montée de la Planche des Belles Filles, et globalement un bon chrono (il termine à 3’58’’ de Pogacar). J’avais beaucoup travaillé dans ce domaine l’hiver dernier, notamment ma position sur le vélo, et cela a payé. J’étais appliqué dès le départ alors qu’avant, je me cherchais un peu sur ce genre d’exercice. J’avais de bonnes sensations depuis mardi, je suis vraiment content de ma troisième semaine."

10:50 - Le protocole sanitaire renforcé pour l’arrivée du Tour de France Alors que le peloton du Tour de France arrivera sur les Champs-Élysées à Paris ce dimanche 20 septembre en fin de journée, les mesures sanitaires sont renforcées pour éviter les contaminations au Covid-19, rapporte France Bleu. Tout d’abord, le public est limité par un comptage et ne doit pas dépasser les 5 000 spectateurs sur les Champs-Élysées, en raison de la pandémie. De plus, le port du masque est comme partout dans Paris obligatoire à partir de 11 ans et chaque spectateur doit respecter une distance d'un mètre de sécurité. Enfin, le média précise que côté sécurité, le dispositif est habituel : possibles palpation de sécurité, inspection visuelle, fouilles des sacs et des bagages.