"Tour de France : l'étape du jour en direct, verdict au col de la Loze"

TOUR DE FRANCE 2020. Le Tour de France va vivre aujourd'hui une journée décisive pour le classement général, sur un parcours taillé pour les purs grimpeurs. Le profil de l'ascension finale, avec des pentes parfois supérieures à 20 %, promet un grand spectacle. Vivez la 17e étape en live.

12:33 - Thomas De Gendt à l'attaque Le baroudeur belge de l'équipe Lotto-Soudal est le premier attaquant du jour. Il est accompagné du Français Pierre-Luc Périchon (Cofidis) et du Letton Krists Neilands (Israël Start Up Nation).

12:32 - L'avis d'Alexandre Pasteur sur l'étape du jour Le commentateur du Tour de France sur France TV a donné son avis sur cette 17e étape sur le site Internet du diffuseur. "Ce sera la deuxième immense bagarre pour le général, et un patron du général s’imposera. L’étape sera contrôlée par les équipes de pointe, cadenassée par la Jumbo Visma probablement, avant l’enchaînement de ces deux géants hors catégorie. Le col de la Loze, excusez mon langage, mais ce sera une vraie saloperie avec des passages à 20% sur la fin : pour nous, devant la TV, ce sera un très grand moment, une belle fête. En plus c’est un col purement cycliste, les voitures n’ont pas le droit d’y rouler : je pense qu’il va très vite devenir mythique dans les années à venir, ça va devenir une référence.” ".

12:30 - C'est parti pour la 17e étape ! Après quelques kilomètres de "défilé" dans les rues de Grenoble, François Lemarchand, l'adjoint de Christian Prudhomme le directeur du Tour de France, vient d'agiter son drapeau pour signaler le départ de l'étape du jour. Le peloton s'élance pour 170 kilomètres sur les routes de l'Isère et de la Savoie.

11:50 - Le col de la Loze, encore plus exigeant que le mont Ventoux ? Interrogé par 20 Minutes, Eva Lindskog, détentrice du record de la montée chez les femmes sur le réseau social des cyclistes Strava, compare le col de la Loze au Mont Ventoux, qu'elle décrit "comme une balade au parc" à côté de l'ascension du jour. "Les deux montées sont assez proches en termes de pourcentage et de longueur mais la différence, c’est que la partie dure du Ventoux arrive plutôt au début de l’ascension et que les pourcentages sont réguliers, détaille-t-elle. A la Loze, c’est la dernière partie qui est dure. Tu es en haute altitude et tu as déjà beaucoup grimpé pour être là. C’est impossible de trouver du rythme et il faut envoyer du watt rien que pour ne pas être à l’arrêt dans les passages à 20 %. C’est l’une des montées les plus dures de ma vie".

11:42 - Virenque : "Tout est possible sur le Tour de France" Richard Virenque, sept fois vainqueur du maillot à pois sur le Tour de France, s'est confié à Cyclism' Actu au sujet de ce col de la Loze et de la fin de la Grande Boucle : "C'est un col très dur et attention, il va y avoir des attaques. De toute façon, sur les quatre jours qui arrivent, la Jumbo-Visma va être mise à rude épreuve. Elle a des cartouches, mais est-ce que ça va tenir jusqu'au bout ? Et est-ce que le maillot jaune va tenir jusqu'au bout ? Tout est possible sur le Tour. Comment on aurait pu penser que Bernal allait se faire sortir à la fin de la deuxième semaine ? Tout est possible, et on va aussi avoir une météo chaude. En plus, la préparation pour le Tour a été inédite pour tout le monde, on n'est pas dans une saison normale. D'ailleurs, ce serait intéressant de comparer ceux qui ont pu s'entraîner normalement durant le confinement et ceux qui sont restés bloqués chez eux. Il y a une grande différence entre ceux qui ont pu s'entraîner sereinement et ceux qui n'ont pas eu le temps, qui ont dû reprendre plein pot et qui depuis ont des hauts et des bas".

11:30 - Burgaudeau : "Le col le plus dur de France" Interrogé aujourd'hui par L'Equipe, Mathieu Burgaudeau (Total Direct Energie) explique, lui, au sujet du col de la Loze : "C'est un sacré fumier. Par sa longueur, son altitude, et ses pentes vertigineuses dans les sept derniers kilomètres, c'est pour moi le col le plus dur de France".

11:14 - Alaphilippe marqué par la difficulté du col de la Loze Julian Alaphilippe, qui ne devrait pas se mêler à la lutte pour la victoire d'étape aujourd'hui, a reconnu le parcours du jour il y a quelques semaines et confirme que l'ascension du col de la Loze va marquer les esprits. "Je l'ai fait à l'entraînement en juin, je n'ai pas souvenir d'avoir monté quelque chose d'aussi long et d'aussi dur", indiquait-il hier.

11:02 - Le col de la Loze fait frémir L'ascension du col de la Loze, inédite sur le Tour de France (la route est goudronnée et ouverte aux cyclistes seulement depuis le printemps 2019), est attendue comme le grand temps fort de cette édition 2020. La particularité de cette difficulté classé en hors catégorie, dont le sommet culmine à 2 304 mètres (le point le plus haut de cette Grande Boucle), réside dans ses ruptures de pentes, qui incitent de nombreux observateurs à le comparer à une successions de toboggans. Longue de 21,5 kilomètres, la montée est ainsi pourvue d'une pente moyenne de 7,8 % mais le pourcentage dépasse les 10 % dans le final et une passage à 24 % est même annonce à hauteur des 2 100 mètres. A 2 km de l'arrivée, il y a un virage où on a l'impression que la ligne est juste au-dessus sauf que c'est calvaire pour y arriver, c'est quelque chose d'hors norme", explique Thierry Gouvenou, le directeur technique du Tour de France, aujourd'hui, dans L'Equipe.

10:50 - Bennett "de plus en plus optimiste" Sam Bennett s'est eexprimé hier sur ses chances de conserver le maillot vert jusqu'à Paris : "J’espère que j’aurai encore des jambes pour l’étape de demain, je me suis surtout intéressé aujourd'hui à économiser de l’énergie après le sprint intermédiaire parce que les efforts se payent. Pour le moment, le plan fonctionne bien mais il y a encore du boulot, il faudra se bagarrer jusqu’à dimanche. Vendredi pourrait être une grosse journée. Je suis de plus en plus optimiste, mais je sais aussi que les choses peuvent changer".

10:39 - La course au maillot vert également au programme Si l'étape du jour, avec deux cols hors catégorie au menu est évidemment taillée pour les meilleurs grimpeurs du peloton, la première moitié du parcours est relativement plate et un sprint intermédiaire, comptant pour le classement du maillot vert, est prévu au km 45. Peter Sagan, deuxième de ce classement par points derrière Sam Bennett, tentera probablement de saisir cette opportunité (20 points seront attribués au vainqueur de ce sprint).

10:25 - Le point sur le classement de la montagne Benoît Cosnefroy possède donc 36 points et devance Pierre Rolland (36 points également), Tadej Pogacar (34 points), Primoz Roglic (33 points), Nans Peters (32 points), Marc Hirschi (31 points), Lennard Kämna (27 points), Jesus Herrada (25 points), Quentin Pacher (24 points) et Toms Skujins (24 points). Sur l'étape du jour, 20 points seront attribués au coureur qui passera en tête au sommet du col de la Madeleine et 40 points au sommet du col de la Loze. Il y a donc fort à parier que le vainqueur de cette 17e étape endossera le maillot à pois ce soir à Méribel.

10:12 - Cosnefroy : "Je ne me fais pas d'illusions" Benoît Cosnefroy, devrait, lui perdre son maillot à pois aujourd'hui. Le coureur de l'équipe AG2R confiait d'ailleurs hier : "Sincèrement, je ne pensais pas garder ce maillot aujourd'hui, même si je voulais le défendre, et pour demain, je ne me fais pas d'illusions, je vais le perdre (NDLR : 40 points seront distribués au sommet du col de la Loze et Cosnefroy compte 36 points).

10:00 - Roglic : "Hâte de disputer l’étape" Primoz Roglic, le leader du classement général du Tour de France, a également livré ses impressions, hier, après l'arrivée : "Il reste de grosses journées mais nous sommes prêts, les gars font un super boulot et j’ai hâte de disputer l’étape de demain (aujourd'hui). Ce sera le point culminant, l’étape reine, avec des derniers kilomètres très difficiles. Mais nous ne serons pas loin de Courchevel, que je connais bien grâce au saut à skis. On fera de notre mieux".

09:49 - Pogacar : "Un final violent" Tadej Pogacar s'est exprimé hier au micro de France TV, au sujet de cette 17e étape : "Cc'est l'étape-reine du Tour de France, le final est carrément violent dans le col de la Loze. Avec de très bonnes jambes, on peut espérer grappiller du temps, mais avec de mauvaises jambes, on peut perdre beaucoup de temps. On a fait une reconnaissance du col de la Loze et même à l'entraînement, cela avait été difficile".