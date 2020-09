"Tour de France : l'étape du jour pour Kwiatkowski, du nouveau au classement"

TOUR DE FRANCE 2020. Michal Kwiatkowski (Ineos) a devancé son coéquipier Richard Carapaz pour remporter la 18e étape du Tour de France, ce jeudi 17 septembre, à La Roche-sur-Foron. Roglic reste en tête du classement général. L'actu en direct.

18:11 - Kwiatkowski : "Je n'oublierai jamais ce moment" Michal Kwiatkowski, le vainqueur de l'étape du jour : "On a décidé ensemble avec Carapaz et au final, c'est Richard qui a proposé de me laisser la victoire d'étape. C'est un sentiment incroyable. J'ai déjà gagné pas mal de choses et je ne sais pas si c'est parce que c'est le Tour de France mais c'est quelque chose de vraiment particulier. Les gens qui crient, cette victoire à deux... Je n'oublierai jamais ce moment".

17:59 - L'arrivée de l'étape en vidéo Cette 18e étape du Tour de France a offert une image inédite avec l'arrivée en duo de Richard Carapaz et Michal Kwiatkowski : The last kilometre saw the culmination of a huge effort from ???????? @RichardCarapazM and ???????? @kwiato, who arrived together at the finish ????????



Le dernier kilomètre a montré l'aboutissement du travail accompli par ???????? @RichardCarapazM et ???????? @kwiato qui arrivent ensemble ???? ????#TDF2020 pic.twitter.com/n8XXLRBCAY — Tour de France™ (@LeTour) September 17, 2020

17:49 - Carapaz : "Un travail collectif" La réaction de Richard Carapaz, deuxième de l'étape du jour et nouveau leader du classement de la montagne de ce Tour de France 2020 : "Au début on est partis tous les deux avec Michal, on voulait vraiment gagner l'étape et aussi le maillot à pois. Cela a été un travail collectif. On a décidé ensemble qu'il allait gagner l'étape et moi le maillot à pois (...) C'est vrai que maintenant nous allons défendre le maillot et il faudra réfléchir à la meilleur stratégie dans le chrono de la Planche-des-Belles-Filles pour le garder jusqu'à Paris".

17:44 - Pogacar : "Primoz a été le plus fort" Tadej Pogacar vient également de s'exprimer au micro de France TV : "Primoz (Roglic) a été le plus fort aujourd'hui, encore une fois. Je n'ai pas pu grappiller du temps. J'ai fait une bonne ascension mais je n'ai pas eu la force pour le contrer. Je me contente du résultat. On peut dure que ça a été une bonne journée quand même".

17:36 - Le point sur le classement général Après cette 18e étape, Primoz Roglic conserve sa place de leader devant Pogacar et Lopez. Le classement bouge en ce qui concerne les places d'honneur puisque Landa et Mas gagnent deux places, au détriment de Yates et Uran : Le classement général à l'issue de cette 18ème étape. Damiano Caruso est 11e à 12'31" et Guillaume Martin 12e à 13'16". #TDF2020 pic.twitter.com/7R5WpA9UlV — Le Gruppetto (@LeGruppetto) September 17, 2020

17:32 - Carapaz se console avec le maillot à pois Echappé pour la troisième journée consécutive, Richard Carapaz avait l'occasion d'être enfin récompensé aujourd'hui mais a finalement décidé de s'entendre avec Michal Kwiatkowski, qui remporte sa première victoire d'étape sur le Tour de France. L'Equatorien se console avec le maillot à pois qu'il endosse ce soir à trois jours de l'arrivée à Paris.

17:27 - Le Top 10 de l'étape du jour Kwiatkowski devance donc son coéquipier Richard Carapaz à l'arrivée tandis que l'équipe Jumbo-Vima place trois coureurs parmi les dix premiers (Van Aert, Roglic et Dumoulin). Le Top 10 de cette 18ème étape avec la victoire de Michal Kwiatkowski à La-Roche-sur-Foron. #TDF2020 pic.twitter.com/rxhCsJ7LaA — Le Gruppetto (@LeGruppetto) September 17, 2020

17:25 - Yates et Uran perdent du temps Adam Yates et Rigoberto Uran en terminent avec l'étape du jour en concédant 2'40 sur le groupe maillot jaune. Guillaume Martin et Alejandro Valverde figurent aussi dans ce groupe.

17:22 - Van Aert prend la troisième place Le coureur belge de l'équipe Jumbo-Visma sprinte pour prendre la troisième place et les 4 secondes de bonifications, devant Primoz Roglic et Tadej Pogacar.

17:19 - La victoire d'étape pour Michal Kwiatkowski ! Michal Kwiatkowski et Richard Carapaz passent la ligne ensemble , en s'appuyant l'un sur l'autre, mais c'est bien au Polonais que revient la victoire sur cette 18 étape du Tour de France 2020.

17:14 - Carapaz et Kwiatkowski en discussion Qui de Richard Carapaz ou de Michal Kwiatkowski, qui appartiennent, rappelons-le, à la même équipe (Ineos-Grenadiers) va s'imposer sur cette 18e étape du Tour de France 2020 ? Leur directeur sportif va-t-il désigner le vainqueur ? Les deux hommes vont-ils se disputer la victoire ? Réponse dans quelques instants. Il reste 3 kilomètres à parcourir.

17:10 - Yates et Uran perdent gros Alors que le peloton maillot jaune se situe désormais à 3'37 de Richard Carapaz et Michal Kwiatkowski (Ineos-Grenadiers), l'écart est de 5'58 pour Adam Yates et de 6'31 pour Rigoberto Uran. Les deux hommes, distancés tout à l'heure dans la montée des Glières, occupaient respectivement la 5e et la 6e place du classement général ce matin.

17:08 - Dernier effort pour Carapaz et Kwiatkowski Les deux coureurs se situent actuellement dans le col des Fleuries, une difficulté non répertoriée au classement de la montagne mais qui fait mal après une telle étape. Richard Carapaz et Michal Kwiatkowski peuvent toutefois gérer leur effort puisqu'ils disposent de 3'45 d'avance sur le groupe maillot jaune, qui a rattrapé Bilbao et Hirschi.

17:05 - Porte fait la jonction Richie Porte (Trek-Segafredo) fait son retour dans le groupe maillot jaune, en compagnie de Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) et Damiano Caruso (Bahrain-McLaren). En tête de course, Carapaz et Kwiatkowski (Ineos-Grenadiers) ne sont plus qu'à 10 kilomètres de l'arrivée.