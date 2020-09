"Tour de France : Cavagna seul en tête, la 19e étape en direct"

A 114 kilomètres de l'arrivée à Champagnole, Rémi Cavagna possède 2'42 d'avance sur le peloton du Tour de France. Les équipes de sprinteurs se méfient des qualités de rouleur du Français et ne laissent pas l'écart grimper de manière démesurée.

Rémi Cavagna est impressionnant à l'avant et maintient l'écart (2'55) avec un peloton qui roule pourtant à bonne allure, dans le sillage des coureurs de la formation Bora-Hansgrohe.

14:23 - Les poursuivants se sont relevés

Après Guillaume Martin, les autres poursuivants, Barthe, puis Van Baarle, et enfin Soupe et Walscheid, ont stoppé leur effort et repris leur place dans le peloton. Rémi Cavagna poursuit son numéro en solitaire dans cette 19e étape.