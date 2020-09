Tour de France : la 7e étape pour Van Aert, du nouveau au classement

TOUR DE FRANCE 2020. Wout Van Aert a remporté l'étape du jour au sprint à l'issue d'une journée folle. Pogacar, deuxième du classement général ce matin, a été piégé par une bordure. Yates reste en jaune. Les dernières infos en direct.

18:17 - Cosnefroy : "Récupérer de cette folle étape" Benoît Cosnefroy (AG2r) a fini loin du vainqueur du jour ce vendredi mais a préservé l'essentiel en conservant son maillot à pois. "Mon idée, c’était d’aller prendre les deux points au sommet de la première côte au km 9, a-t-il expliqué. Je suis allé les chercher plus difficilement que prévu, puisque j’ai dû me donner au moment du coup des Bora-Hansgrohe. Ça a roulé fort toute la journée. Je n’ai pas été maître de mon destin à partir du moment où j’ai roulé dans le groupe du maillot vert. Sur le plan collectif, je suis déçu de ma performance parce que j’aurais pu aider Romain (Bardet dans cette étape et je n’étais pas là. Maintenant il y a une grosse journée qui m’attend demain, il faut que je récupère de cette folle étape".

18:08 - Coquard : "Une grosse déception" Bryan Coquard qui avait une belle opportunité de briller aujourd'hui, termine finalement troisième de l'étape du jour. "C'est une grosse déception mais c'est comme ça, a regretté le coureur de l'équipe B&B Hôtels - Vital Concept. Mais on a été acteur de la course et on a prouvé qu'on pouvait avoir des ambitions sur le Tour de France".

18:04 - Alaphilippe : "J'ai rarement vécu ce genre de journée" La réaction de Julian Alaphilippe à l'arrivée de l'étape, au micro de France TV : "J'ai rarement vécu ce genre de journée, à bloc du km 0 jusqu'à l'arrivée. Malheureusement, on a perdu une bonne partie de l'équipe au début. L'équipe Bora était très forte (...) De mon côté, j'ai essayé de rester concentré devant, j'ai tenté de faire le sprint mais j'ai un peu déraillé malheureusement (...) On verra dans les Pyrénées, je prends au jour le jour".

17:51 - Van Aert : "Une belle surprise" Le vainqueur de l'étape du jour ne s'attendait pas vraiment à triompher aujourd'hui à Lavaur. "C'était une étape très impressionnante et difficile, a-t-il réagi après l'arrivée. Il y avait ce vent de côté qui faisait du mal à tout le monde. C'est une très belle journée pour moi et pour mes coéquipiers. J'ai vu que j'avais l'opportunité d'aller au sprint et ça aurait une honte de ne pas tenter quelque chose. On était un petit groupe et je pense avoir fait un bon sprint. Il était difficile d'imaginer, ce matin, que je puisse remporter cette étape. C'est une belle surprise".

17:48 - Ladagnous : "On va ne pas se faire avoir tous les ans" Le capitaine de route de l'équipe Groupama-FDJ s'est félicité du comportement des siens après l'arrivée : "Toute l'équipe a participé. Les grimpeurs nous ont abrité sur la première partie de course. Pour nous, rouleurs, notre travail commençait à Castres. On ne va pas se faire avoir tous les ans (NDLR : par les bordures). On s'est fait avoir une fois, pas deux. Aujourd'hui était une bonne journée pour nous".

17:41 - La victoire de Van Aert en vidéo Wout Van Aert s'est une nouvelle fois montré le plus puissant lors de ce sprint massif : ????

After a crazy Stage 7, @woutvanaert claims his second stage victory on Tour de France 2020 ! ↪️ Relive the last KM of Stage 7!



Wout Van Aert remporte sa seconde victoire d'étape sur le Tour de France 2020 ! ↪️ Revivez le dernier kilomètre de l'étape 7 !#TDF2020 pic.twitter.com/bKGRRdPGxt — Tour de France™ (@LeTour) September 4, 2020

17:37 - Sagan : "Fier de mes coéquipiers" Peter Sagan au micro de France TV : "Je suis très fier de mes coéquipiers, on a bien appliqué ce qu'on avait décidé, même si les directeurs sportifs n'étaient d'abord pas trop d'accord avec nous (...) Lors du sprint, je n'ai pas eu de chance, j'ai eu un petit incident mécanique. Tout le monde est parti vers la gauche et j'ai subi un petit saut de chaîne (...) Chaque année est différente. Parfois ça marche, parfois non, mais le Tour de France est encore long".

17:33 - Bernal : "On savait ensuite qu'il fallait arriver bien positionné après Castres" Egan Bernal, qui récupère la place de leader du classement de meilleur jeune au détriment de Pogacar, vient également de s'exprimer :" Je suis content d'avoir le maillot blanc et je veux en profiter (...) On pensait que ça allait être une étape dure mais surtout dans le final. On s'est rendu compte qu'il fallait être à l'avant dès le début. On savait ensuite qu'il fallait arriver bien positionné après Castres (...) Demain, ça va être très dur, ça va être très intéressant pour le classement général. La journée d'aujourd'hui va peser dans les jambes. On va essayer de rester concentré et de bien figurer demain".

17:28 - Yates : "Une journée difficile" La réaction du maillot jaune Adam Yates, au micro de France TV : "Cela a été une journée difficile quand même, ça aurait bien de se reposer avant es Pyrénées mais ça n'a pas été possible malheureusement (...) On va avoir deux étapes difficiles demain et dimanche, on a fait des reconnaissances. On va essayer de conserver le maillot".

17:27 - Zoom sur le classement général Quatre coureurs français figurent également dans le top 10 du classement général toujours dominé par Adam Yates, avec Guillaume Martin 3e, Romain BAardet 6e, Thibaut Pinot 8e et Julian Alaphilippe 9 : Le nouveau classement général du Tour de France à l'issue de la 7e étape. Guillaume Martin sur le podium avant les Pyrénées. Il y a eu des dégâts avec les bordures, Alaphilippe et Pinot intègrent le top 10. #TDF2020 pic.twitter.com/32y9jMaHGZ — Le Gruppetto (@LeGruppetto) September 4, 2020

17:24 - Pogacar a perdu gros Tadej Pogacar a terminé cette étape avec 1'21 de retard sur le peloton maillot jaune, tout comme Mikel Landa, Richie Porte et Richard Carapaz, les grands perdants du jour.

17:22 - Le classement de l'étape du jour Voici le top 10 de cette 7e étape, avec quatre Français dans les dix premiers du classement : Le classement de ce sprint à Lavaur pour la 7e étape du Tour de France, Laporte signe une 4e place, Venturini et Hofstetter sont eux aussi dans les 10. Bernal, Yates et Valverde complètent le top 10. #TDF2020 pic.twitter.com/bTfS6xhsxG — Le Gruppetto (@LeGruppetto) September 4, 2020

17:11 - Deux Français dans le top 5 Wout Van Aert s'impose aujourd'hui devant Edvald Boasson-Hagen, et les coureurs tricolores Bryan Coquard et Christophe Laporte. Peter Sagan termine seulement à la 13e place de l'étape du jour.

17:08 - Victoire de Van Aert ! Wout Van Aert s'impose au sprint à Lavaur ! Le Belge de l'équipe Lotto-Soudal signe sa deuxième victoire d'étape en trois jours sur ce Tour de France. C'est Julian Alaphilippe qui avait lancé le sprint mais le Français a semble-t-il été légèrement déséquilibré et a coupé son effort.