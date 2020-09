"Tour de France : le profil de la 10e étape, gare aux bordures !"

TOUR DE FRANCE 2020. Le parcours de l'étape du jour, très exposée au vent entre Château-d-Oléron et Saint-Martin-de-Ré, pourrait réserver des surprises. Les favoris pour le classement général seront sur leurs gardes. Suivez l'actu du Tour de France en direct.

13:20 - Le classement du maillot vert également très serré Si le classement général est encore loin d'avoir donné son verdict, le suspense demeure également concernant le classement par points. Peter Sagan est actuellement le porteur du maillot vert avec 138 points, devant Sam Bennett (131 points) et Wout Van Aert (111 points). Les prochaines arrivées à l'île de Ré et à Poitiers devraient permettre préciser cette hiérarchie

13:02 - Duel Bernal - Pogacar pour le maillot blanc Le classement du meilleur jeune (coureurs de moins de 25 ans) est également indécis après cette première semaine puisque 23 secondes séparent Egan Bernal, l'actuel leader, de Tadej Pogacar, son premier poursuivant (le troisième Enric Mas, est pointé à 1'41). Les deux coureurs troqueraient toutefois volontiers cette tunique blanche contre le maillot jaune, qu'ils convoitent également.

12:58 - Egalement des tests positifs au Covid-19 dans les staffs La direction de course a indiqué il y a quelques minutes que quatre membres de staffs de formations engagées dans ce Tour de France 2020, en l'occurrence Ineos-Grenadier, Mitchelton-Scott, Cofidis et AG2R-La Mondiale, ont également été testés positifs au Covid-19. Rappelons que le règlement prévoit qu'une équipe peut être exclue de la course dès lors que deux de ses membres (coureurs et staffs) subissent deux tests positifs.

12:52 - Christian Prudhomme positif au coronavirus Si les test des coureurs se sont révélés négatifs au Covid-19, ce n'est pas le cas du directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, contaminé par le coronavirus et doit donc quitter la course pour une durée d'une semaine.

12:50 - Cosnefroy, maillot à pois fragile Pour Benoît Cosnefroy, la marge est également faible au classement de la montagne puisque le coureur français possède 36 points, soit seulement cinq de plus que son coéquipier d'AG2r Nans Peters, vainqueur d'étape samedi, et dix de plus que le Suisse Marc Hirschi (Sunweb). Le coureur français ne sera toutefois pas inquiété aujourd'hui puisqu'aucun point ne sera distribué pour le maillot à pois.

12:38 - Le point sur le classement général Imperturbable et sûr de sa force et de celle de son équipe, Primoz Roglic (Jumo-Visma) est sans conteste le favori qui a fait la plus forte impression depuis le départ de Nice. Le Slovène qui s'est emparé du maillot jaune dimanche, n'a toutefois pas fait le trou au classement général et ce sont essentiellement les secondes de bonification qu'il a glanées aux arrivées qui lui permettent aujourd'hui de devancer Egan Bernal au classement général. Les écarts avec les autres prétendants sont d'ailleurs assez minces puisque les sept premiers se tiennent en moins d'une minute : Le nouveau classement général après la 9ème étape ! Primoz Roglic passera le jour de repos le maillot jaune sur le dos.



Côté français, Bardet et Martin sont toujours bien placés. #TDF2020 pic.twitter.com/KgZmLkAzPP — Le Gruppetto (@LeGruppetto) September 6, 2020

12:26 - Porte : "Une étape cruciale" Richie Porte, le coureur australien de la formation Trek-Segafredo a évoqué l'étape du jour, hier lors de la journée de repos, en indiquant notamment : "Nous avons vu les 40 derniers kilomètres de l'étape et il y aura du vent à un moment donné. Il y a des petites routes et c'est technique, donc ce sera une étape cruciale à franchir".

12:19 - Aucun test positif au Covid-19 dans le peloton Bonne nouvelle pour le Tour de France 2020 : les résultats des tests PCR subis par les coureurs depuis dimanche son tous revenus négatifs, ce qui signifie que l'ensemble des équipes pourront prendre le départ de l'étape du jour, tout à 'heure, à Château-d-Oléron.