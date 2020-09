Tour de France : les grimpeurs à l'attaque dans les Pyrénées ? La 8e étape en direct

14:57 - L'échappée s'attaque au col de Menté

Les Français Benoît Cosnefroy, Jérôme Cousin, Kévin Reza, Fabian Grellier, Quentin Pacher et Nans Peters, les Danois Michael Morkov et Soren Kragh Andersen, l’Américain Neilson Powless, l’Espagnol Carlos Verona, le Letton Toms Skujins, le Russe Ilnur Zakarin, le Belge Ben Hermans abordent en ce moment-même l'ascension longue de 6,9 kilomètres à 8,1 % de pente moyenne avec plus de 13 minutes d’avance.