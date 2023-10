Le dernier Monument de la saison a lieu ce samedi 7 octobre dans le nord de l'Italie, où Thibaut Pinot fera ses adieux. Suivez la course en direct.

12:10 - Un ennui pour Caicedo (172km) L'Équatorien a des problèmes dans ce Tour de Lombardie et reçoit l'aide de son mécanicien. Il parvient à repartir après avoir réglé un problème de frein. 12:07 - Les mots de Thibaut Pinot Le coureur de la FDJ dispute sa dernière course et a livré ses impressions avant le début de ce Tour de Lombardie 2023. 12:04 - 16 coureurs en tête avec plus de 3' d'avance (178km) Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën), Tobias Bayer, Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck),Samuele Battistella (Astana Qazaqstan), Nicolò Buratti (Bahrain Victorious), Simon Geschke (Cofidis), Mattia Bais (Eolo-Kometa), Martin Marcellusi, Alex Tolio (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Ben Swift (Ineos Grenadiers), Asbjørn Hellemose (Lidl Trek), Thomas De Gendt (Lotto Dstny), Kamil Malecki (Q36.5), Paul Ourselin (TotalEnergies), Nils Brun et Jacob Eriksson sont en tête de ce Tour de Lombardie 2023 avec 3'22" d'avance sur le peloton. 12:02 - Remco Evenepoel impliqué dans une chute C'est la grosse information de ce matin dans ce Tour de Lombardie 2023 ! L'un des favoris a chuté au début de la course et a eu le coude ensanglanté. Plus de peur que de mal pour Belge. 12:00 - Bonjour à tous Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le site de l'internaute pour suivre en direct commenté le Tour de Lombardie ! Le Cinquième Monument a déjà commencé.

Le Tour de Lombardie vient traditionnellement conclure la saison cycliste et permet aux coureurs qui ont pic de forme tardif ou qui ont connu des blessures pendant l'année de s'illustrer. La première édition de cette mythique course, considérée comme le cinquième Monument, a eu lieu en 1905. Depuis sa création, le Tour de Lombardie est la classique qui s'est le plus courue car seules les éditions de 1943 et 1944 ont été annulées en raison de la guerre. Elle a souvent souri aux grands coureurs italiens : Fausto Coppi, Gino Bartali, Alfredo Binda et plus récemment Paolo Bettini, Danilo Di Luca ou encore Vincenzo Nibali. Mais elle est aussi un terrain rêvé pour les spécialistes des classiques, à l'image de Philippe Gilbert ou Joaquim Rodriguez, et a courronné les plus grands de ce sport comme Merckx et Hinault.

Le parcours du Tour de Lombardie 2023 emprunte le chemin inverse de l'an passé, partant de Côme pour arriver à Bergame, et renoue, sur le final, avec les routes et cols qui ont fait l'histoire récente de la course. Cette année encore, pas de Sornano, et un final moins explosif que l'année dernière, avec le Passo della Crocetta (11,6 km à 5,8 %) et le Passo di Ganda (9,3 km à 7,1 %) en juges de paix, avant le Colle Aperto (1,3 km à 6,9 %) comme dernière difficulté à trois kilomètres de la ligne d'arrivée. Retour aussi à un début de course plus plat, contrairement à l'année dernière.

Profil du Tour de Lombardie 2023 © Il Lombardia

Les équipes des favoris devraient lancer la course dès le Passo della Crocetta avant des tentatives plus franches des leaders dans le Passo di Ganda, où le vainqueur pourrait déjà s'envoler car le sommet est à 31 kilomètres de l'arrivée. Sinon, le Colle Aperto décidera du sort de la course, à moins d'un sprint en petit groupe.

Voici la liste complète des coureurs qui participent à cette nouvelle édition du Tour de Lombardie :

La course italienne de cyclisme se déroulera le samedi 7 octobre 2023 avec un départ en matinée pour une arrivée en milieu d'après midi (entre 16h50 et 17h30 selon la vitesse des coureurs).

La classique italienne sera à suivre en intégralité sur les antennes d'Eurosport, et en particulier sur Eurosport 2 en direct dès le départ à 10h30.