DIRECT. Amstel Gold Race : duel annoncé entre van der Poel et Cosnefroy, suivez la course

Face au champion du monde Mathieu van der Poel, Benoît Cosnefroy s'avance parmi les principaux outsiders de l'Amstel Gold Race.

La course sera retransmise en direct sur Eurosport 1 à partir de 14h25. La course sera également visible en clair sur France 3, dès 14h35.

En direct

14:00 - Deux Français au palmarès Seuls deux Français ont réussi à s'imposer sur l'Amstel Gold Race depuis sa création. Le premier fut Jean Stablinski en 1966. Il dût attendre 15 ans pour trouver un successeur en la personne de Bernard Hinault en 1981. Depuis, un seul coureur tricolore est parvenu à se hisser sur le podium : Benoît Cosnefroy (2e en 2022).

13:46 - Un écart à la baisse (127 km) A la mi-course, les quatre hommes de tête commencent à faiblir par rapport au peloton qui s'est rapproché à 4 minutes. Il reste encore 127 kilomètres à parcourir d'ici l'arrivée.

13:45 - Van der Poel se souvient avec émotion de 2019 L'Amstel Gold Race reste un grand souvenir pour Mathieu van der Poel A domicile, le roi du Nord revient sur la course qui l'a révélé au grand public en 2019. "Cette victoire est l'une de celle que je n'oublierai jamais. Le scénario a marqué les esprits, et en plus c'était ma première vraie grande victoire sur la route. Ce sont des moments que l'on doit chérir", se souvient le champion du monde. Il y a cinq ans, il avait surpris la concurrence et profité d'un marquage à l'avant de la course, pour souffler la victoire en revenant de nulle part.

13:35 - Les équipiers de van der Poel à la planche (134 km) Alors que que nous approchons de la mi-course, les Alpecin-Deceuninck de van der Poel travaillent en tête de peloton avec l'aide des Ineos-Grenadiers. Les Britanniques possèdent deux belles cartes à jouer cette après-midi avec le lauréat 2022 Michal Kwiatkowski et le champion olympique de VTT Tom Pidcock, très à l'aise sur ce genre de circuit.

13:28 - Un record néerlandais Déjà lauréat en 2019, Mathieu van der Poel est très loin du record de victoire sur l'Amstel Gold Race. Celui-ci appartient à son compatriote Jan Raas, victorieux à 5 reprises dans le Limbourg néerlandais, dont quatre fois consécutivement entre 1977 et 1980. Son dernier succès a eu lieu en 1982, Bernard Hinault ayant interrompu son règne en 1981.

13:15 - A très vive allure Comme nous le constatons depuis le début de la saison et ces dernières années, la course se déroule encore à une vitesse folle. La première heure et demie de course a été avalée à la vitesse moyenne de 46,4 km/h. Pour mémoire, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix ont connu, cette année, leur record de vitesse.

13:15 - Cosnefroy se dit que c'est possible Présenté comme l'un des outsiders au même titre que les Pidcock ou Healy, Benoît Cosnefroy espère pouvoir jouer sa carte sur l'Amstel Gold Race. Le puncheur de Décathlon-AG2R pris du galon ce printemps en venant à bout d'une forme de malédiction l'accompagnant ces dernières années. Après quatre podiums consécutifs, dont la frustrant de 2020 quand, en tête, il avait été doublé à 50 m de l'arrivée, il a enfin pu lever les bras en vainqueur à la Flèche Brabançonne. De bonne augure avant de remettre les roues sur la Classique néerlandaise qu'il connait bien. En effet, en 2022, il avait échoué d'un rien face au Polonais Michal Kwiatkowski. Une expérience qui l'a endurci et lui confirme qu'il a bien un coup à jouer dans ce coin des Pays-Bas. "Je me dis que c'est possible", avoue-t-il désignant le parcours comme un allié rendant l'Amstel Gold Race moins simple à contrôler et plus sujette aux mouvements désordonnés.

13:03 - Le point sur le début de course Les coureurs sont partis de Maastricht (Pays-Bas) aux alentours de 10h45 ce dimanche 14 avril. Pour le moment, la course est limpide avec 4 coureurs à l'avant : Tosh van der Sande (Jumbo-Lease a Bike), Enzo Leijnse (DSM-Firmenich), Alexander Hajek (Bora-Hansgrohe) et Zeb Kyffin (TDT-Unibet). Ils comptent environ 4'35'' d'avance sur le peloton où figure l'ensemble des favoris.