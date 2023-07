En ce 14 juillet, sur le Tour de France, Michal Kwiatkowski s'est imposé au Grand Colombier. Pogacar a repris du temps à Vingegaard en vue du maillot jaune.

"On a vu que les UAE ont voulu jouer l'étape. Ils ont roulé comme des fous. La montée finale a été difficile. J'ai lâché parce que j'étais à fond. Je ne peux rien faire de plus au niveau du physique. On monte beaucoup plus vite qu'à Paris-Nice. Je m'accroche, mais ils sont plus forts que nous... La montée a été à bloc. Je ne peux rien faire de plus. Je ne suis pas abattu, mais ça reste deux crans au-dessus devant moi."

Voici la carte officielle et le parcours du Tour de France 2023 dont le départ a été fixé à Bilbao, en Espagne. Un parcours qui se concentre quasiment exclusivement dans le Centre et l'Est de la France. Plusieurs cols reconnus ont été programmés, dans les Pyrénées et les Alpes. Le Tourmalet et le Grand Colombier ont notamment été prévus au programme. Dans le détail, ce Tour de France propose 3 404 kilomètres, 30 cols (Hors catégories, 1e catégorie ou 2e catégorie), 4 arrivées au sommet et 22 kilomètres de contre-la-montre. L'organisation a déclaré 6 étapes de plaine, 6 accidentées, 8 de montagne et un chrono.

