Pour la première fois de ce Tour de France 2023, les sprinteurs devraient être mis en lumière à l'occasion de cette troisième étape entre Amorebieta-Etxano et Bayonne ce lundi 3 juillet.

En direct

11:40 - Un rappel des classements Avant de se plonger dans cette 3e étape du Tour de France 2023, voici un petit rappel des classements. Adam Yates domine le classement général avec six secondes d'avance sur Tadej Pogacar et Simon Yates. Le premier Français est Victor Lafay, vainqueur de la deuxième étape. Il est 4e à 12 secondes du leader. Ce dernier est leader du classement des points devant Tadej Pogacar et Wout Van Aert. Le meilleur grimpeur est l'Américain Neilson Powless. Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard complètent le podium. Le Slovène domine le classement du maillot blanc de meilleur jeune devant l'Espagnol Carlos Rodriguez Cano et Mattias Jensen.

11:20 - La belle histoire des frères Yates Adam Yates et Simon Yates sont tous les deux bien partis dans ce Tour de France 2023 et sont respectivement 1er et 3e du classement général. Ce dimanche ils ont posé avec le chien d'Adam vêtu de jaune comme son maître.

11:00 - Un départ prévu à 13h Si le passage de la caravane est prévu à 11h, les coureurs vont s'élancer à 13h depuis la ville basque de Amorebieta-Etxano pour rejoindre Bayonne après 193,5km d'effort.

10:50 - Pourquoi le tracé de la troisième étape est plus long ? Initialement longue de 187,4 kilomètres, la 3e étape du Tour de France entre Amorebieta-Extano et Bayonne a été rallongée de six kilomètres en raison de travaux. Vers Saint-Pée-sur-Nivelle (km 162,4), des travaux d’aménagement urbains concernant des ronds-points, ilots et ralentisseurs obligent les coureurs à emprunter un autre chemin pour "des raisons de sécurité".

10:30 - Déjà des "réponses" pour Gianetti "On voulait voir la condition réelle de Tadej (Pogacar) et avoir la confirmation du très haut niveau d'Adam Yates, et on a eu nos deux réponses" a expliqué le manager d'UAE Emirates. C'est un week-end qui nous a souri. Je crois qu'aujourd'hui (dimanche), on a commencé à voir le vrai Tour, avec une bataille entre les deux (Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, ndlr). C'était joli à voir. C'est bien que Tadej ait pu prendre ces 16 secondes de bonification sur les deux premiers jours, ça crée une différence. Elles ne feront peut-être pas gagner le Tour, mais moralement, c'est un avantage."

10:01 - Des clous sur la 2e étape ? Plusieurs coureurs ont évoqué la présence de clous à quelques kilomètres de l'arrivée avec plusieurs photos. Lilian Calmejane, coureur de la Total Direct Energie a qualifié cette action de "connerie humaine" et on le comprend.

09:45 - Les favoris du jour Au rayon des favoris de la 3e étape du Tour de France, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) et Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step) représentent la plus grosse cote. Il faudra également compter sur Wout Van Aert (Jumbo-Visma), revanchard, mais aussi des Dylan Groenewegen (Jayco AlUla), Mads Pedersen (Lidl-Trek), Jordi Meeus (BORA-hangsrohe), Sam Welsford (Team DSM-firmenich), Caleb Ewan (Lotto Dstny), Mark Cavendish (Astana Qazaqstan), Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty), Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), Peter Sagan (TotalEnergies) ou encore Bryan Coquard (Cofidis).

09:15 - Le profil de la 3e étape Après deux journées exceptionnelles en Espagne, la 3e étape du Tour fait son arrivée en France pour une étape qui semble être destinée aux sprinteurs. Les coureurs s'élanceront d'Amorebieta-Etxano avant de franchir la frontière et de rejoindre Bayonne après 193,5 km de course, soit six kilomètres de plus que l'itinéraire prévu initialement, modifié pour des raisons de sécurité.