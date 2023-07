Mads Pedersen a remporté la 8e étape de ce Tour de France au terme d'un sprint presque massif.

En direct

19:00 - Toutes les années de passage au puy de Dôme La première fois que les coureurs du Tour de France sont passés au puy de Dôme, c'était en 1952 et la dernière en 1988. Demain, ça sera la 14e fois. Le dernier à avoir officiellement passé le sommet en premier, est le Danois Johnny Weltz. Son compatriote Jonas Vingegaard sera-t-il le prochain ? 1952

1959

1964

1967

1969

1971

1973

1975

1976

1978

1983

1986

1988 18:40 - Vingegaard annonce la couleur "Si on m’avait dit qu’après sept étapes, je serais maillot jaune avec 25 secondes d’avance sur Pogacar, je ne vous aurais peut-être pas cru" a détaillé l'actuel leader du Tour de France, Jonas Vingegaard après l'arrivée à Bordeaux. Le champion danois va désormais rentrer dans le vif du sujet car "les étapes qui me correspondent le mieux arrivent", a expliqué le vainqueur de la Grande Boucle 2022. Après la 8e étape, il a assuré que le puy de Dôme sera l’un des moments décisifs du tour. Il aura une grande influence sur le classement général". 18:20 - Bardet va-t-il s'illustrer demain ? "Le Puy-de-Dôme sera le bouquet final d'une semaine très intense", a répondu Romain Bardet au micro d'Eurosport le 7 juillet. L'Auvergnant est très attendu sur cette journée où il aura la volonté de briller chez lui. Cette journée de demain qui précède une pause, est taillée pour le tricolore. Jusqu'ici, le coureur de la DSM a été plutôt discret. Demain il sera vraisemblablement au centre de l'attention en raison de ses origines. 18:00 - Pogacar motivé pour le Puy-de-Dôme Avant la huitième étape et la neuvième avec une arrivée prévue au Puy-de-Dôme, Tadej Pogacar a assuré avoir "un bon moral. Cette étape promet d’être très importante. Il y aura juste une ascension, ça sera un très gros effort à produire, mais ça devrait aller. J’espère qu’il ne fera pas trop chaud, mais je crains que ce sera le cas. Il faut que je m’y prépare mentalement. En tout cas, je suis motivé, confiant et je me sens mieux chaque jour. Je pense que j’ai de bonnes chances, je dois garder les mêmes jambes" que la septième étape qu'il a remporté au Cauterets Cambasque. Le Slovène est deuxième du Tour de France à 25 secondes de Jonas Vingegaard. 17:40 - Demain c'est le Puy-de-Dôme ! L'arrivée sur le Puy-de-Dôme s'effectuera sans public. Cette ascension promet d'être phénoménal et les favoris devraient être à l'affût. Beaucoup attendent l'affrontement entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. La dernière fois que le Tour de France a parcouru les routes du volcan d'Auvergne, c'était en 1988. Romain Bardet attend aussi avec impatience cette épreuve. Il sera chez lui. 17:29 - Turgis très content de monter sur le podium "Je n'étais jamais venu sur le podium et je suis content d'y être" a commenté Anthony Turgis après avoir obtenu son prix de la combativité sur France Télévisions. Le coureur de TotalEnergies participe à son 6e Tour de France. 17:25 - Les maillots ne changent pas A l'issue de cette étape, les maillots n'ont pas changé d'épaule. Le maillot jaune reste Jonas Vingegaard, le maillot blanc Tadej Pogacar, Jasper Philipsen le maillot vert et le maillot à pos Neilson Powless. 17:17 - Revivez l'arrivée en vidéo Mads Pedersen a donc remporté cette 8e étape du Tour de France devant Jasper Philipsen. L'arrivée s'est déroulée au terme d'un sprint semi-massif. 17:14 - Cavendish en pleurs après son abandon Mark Cavendish a été aperçu en pleurs après sa chute. Il n'égalera pas le record d'Eddy Merckx cette saison. C'était vraisemblablement son dernier Tour de France. 17:12 - Un spectateur responsable de la chute de Cras L'abandon de Steff Cras résulte à cause d'un spectateur. 17:10 - Philipsen 2e Jasper Philipsen a failli gagner une quatrième étape sur ce Tour de France. Il commençait à rattraper Mads Pedersen qui a su résister. 17:04 - La déception Wout van Aert Wout van Aert voulait la victoire. Sa formation, la Jumbo-Visma a roulé pour lui. en vain, c'est le Danois qui a été plus fort sur les jambes. 17:02 - Pedersen La Lidl-Trek a roulé et tenu son objectif du jour. La formationa a plusieurs fois pris les devants du peloton. L'équipe est récompensée grâce à la victoire de Pedersen. 17:00 - Mads Pedersen au sprint Mads Pedersen a été extraordinaire dans le sprint. Le coureur de de Lidl-Trek a devancé Wout van Aert et jasper Philipsen. 16:54 - Steff Cras abandonne Steff Cras qui est tombé avec Simon Yates renonce à son tour à poursuivre le Tour de France. LIRE PLUS

En savoir plus

Classement du Tour de France

Results powered by FirstCycling.com. Découvrez dès la fin de chaque étape le classement de ce Tour de France 2023 à jour, avec les écarts entre les coureurs.

Parcours et carte du Tour de France 2023

Voici la carte officielle et le parcours du Tour de France 2023 dont le départ a été fixé à Bilbao, en Espagne. Un parcours qui se concentre quasiment exclusivement dans le Centre et l'Est de la France. Plusieurs cols reconnus ont été programmés, dans les Pyrénées et les Alpes. Le Tourmalet et le Grand Colombier ont notamment été prévus au programme. Dans le détail, ce Tour de France propose 3 404 kilomètres, 30 cols (Hors catégories, 1e catégorie ou 2e catégorie), 4 arrivées au sommet et 22 kilomètres de contre-la-montre. L'organisation a déclaré 6 étapes de plaine, 6 accidentées, 8 de montagne et un chrono.

Retrouvez la liste de tous les coureurs engagés pour le Tour de France 2023.

Liste des étapes du Tour de France 2023