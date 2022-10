SONDAGE. Un Français sur deux souhaite que les Bleus ne jouent pas le Mondial au Qatar

EXCLU. Les Français ne sont pas insensibles aux aberrations écologiques et sociales du Mondial organisé au Qatar. Le sondage YouGov pour Linternaute montre qu'ils attendent des Bleus d'être critiques et lucides.

La Coupe du monde 2022 de football, organisée au Qatar du 20 novembre au 18 décembre, sera bien différente des précédentes. Passons sur le fait que la compétition soit organisée en hiver - une première -, mais ce qui la singularise, c'est incontestablement le malaise de nombreux amateurs de foot et d'observateurs qui pointent un "Mondial de la honte". Qu'en pensent les Français exactement ? Dans quelle mesure sont-ils décontenancés par l'impact environnemental d'un Mondial dans le désert, par la mort de milliers de travailleurs précaires, par le non-respect des droits fondamentaux et par les suspicions de corruption autour de l'attribution du Mondial au Qatar ?

Un sondage effectué par YouGov pour Linternaute vient donner des éléments de réponse tangibles et, même, illustrer factuellement le désaveu français sur l'organisation de cette Coupe du monde au Qatar.

Premier enseignement de l'enquête YouGov pour Linternaute, : une très nette majorité de Français regrettent que cette Coupe du monde ait lieu au Qatar : 53% se disent ainsi "pas du tout favorables" à ce qu'elle ait lieu dans ce pays du Golfe, 19% "pas vraiment favorables" ; seulement 16% trouvent que le Qatar peut faire un bon hôte (11% "plutôt favorables" et 5% "tout à fait favorables", 12% ne savent pas). 56% des Français interrogés voient d'un bon oeil l'annulation de la diffusion de la Coupe du monde dans de nombreuses villes de France, qui ne mettront pas d'écran géant ni de fan zones dans l'espace public ; seulement 30% disent le regretter.

Les Français regarderont moins de matchs "parce que le Mondial est au Qatar"

Lorsque l'on interroge les Français qui ont décidé, malgré tout, de suivre cette Coupe du londe, 35% indiquent qu'ils regarderont moins de matchs que d'habitude, 28% disent qu'ils visionneront moins de matchs de l'équipe de France "parce que la compétition a lieu au Qatar".

Les Français seraient prêts, par ailleurs, dans une grande proportion, à se passer d'une Coupe du monde avec les Bleus au tableau de la compétition. L'un des enseignements les plus forts de cette étude sondagière est celui-ci : 49% des sondés se disent favorables (31% tout à fait favorables et 18% plutôt favorables) avec "le fait que l'équipe de France renonce à jouer la Coupe du monde de football" à cause de son organisation au Qatar. Seulement 25% des interrogés se disent opposés à un tel désengagement. Un scénario hautement improbable bien entendu, mais l'opinion des Français sur ce point pourrait bien alerter la FFF...

Et puisque les Bleus seront bien au Qtar, que penser d'un boycott qui passerait par les instances officielles ? Il s'agit d'une option plus appréciée, puisque 59% des sondés se disent favorables à ce que la France ne soit pas représentée au Qatar "par le chef de l'Etat, par des membres du gouvernement ou par des diplomates".

Deschamps, Mbappe, Lloris... Une prise de parole critique attendue par les Français

La fédération française de football s'en doute, elle devra composer avec des interrogations extra-sportives pendant la Coupe du monde, compte tenu des polémiques sur son organisation au Qatar. Didier Deschamps lui-même a fait savoir qu'il serait légitime que des joueurs s'expriment sur le sujet. "Chaque individu a et aura sa liberté d'expression", avait dit le sélectionneur des Bleus le 19 mai en conférence de presse, ajoutant : "La Fédération a fait les démarches nécessaires, comme toutes les nations, pour faire en sorte d'être vigilants, attentifs à cette situation là-bas".

Manifestement, les Français en attendent davantage. 54% des sondés par l'institut YouGov se disent favorables (32% tout à fait favorables, 22% plutôt favorables) à ce que "la Fédération française de football et / ou Didier Deshamps critique(nt) publiquement l'organisation de la Coupe du monde au Qatar". Ils sont 51% à souhaiter que cette parole critique vienne des joueurs de l'équipe de France. Sur ce sujet, notre étude va plus loin, avec la question de la responsabilité des joueurs français engagés dans la compétition. Ainsi, les sondés qui souhaitent une prise de parole de footballeurs français sont 21% à vouloir un propos critique de Kylian Mbappé sur l'organisation de la Coupe du monde au Qatar (39% même chez les 18-24 ans), 20% souhaitent qu'il soit exprimé par le capitaine Hugo Lloris, 14% citent pour ce porte-parolat Antoine Griezmann, 12% Karim Benzema. A noter que 59% estiment qu'il est préférable que "tous les joueurs prennent la parole collectivement" sur le sujet.

Le sondage a été effectué par YouGov sur une échantillon de 1005 personnes, âgée de 18 ans et plus, représentatives de la population française. L'étude a été réalisée en ligne, sur le panel propriétaire de YouGov, en France, du 14 au 17 octobre 2022. Elle est consultable dans son intégralité en version PDF. Pour davantage d'informations, rendez-vous sur YouGov France.