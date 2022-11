Calendrier Coupe du monde Tunisie : dates, heures et diffusion des matchs

Présente ans le groupe de la France, la Tunisie pourrait jouer un grand rôle dans la qualification des Bleus pour le prochain tour.

Présente à la Coupe du monde 2022 au Qatar du 20 novembre au 18 décembre, la Tunisie affiche de grosses ambitions et espère atteindre les huitièmes de finale du Mondial. Présente dans la poule D avec l'Australie, le Danemark et surtout la France, la Tunisie est dans un groupe plutôt équilibré et peut sortir du lot. Pour son tout premier match de la compétition le 22 novembre, les Aigles de Carthage joueront face aux Danois avant d'affronter l'Australie le 26 et surtout l'équipe de France le mercredi 30 novembre à 16h.

Pour rappel, la Tunisie jouera sa 6e Coupe du monde. Avec 4 victoires, 1 nul et une défaite, ils ont terminé premier du groupe B des éliminatoires de la zone Afrique devant la Guinée Équatoriale, la Zambie et la Mauritanie. En six rencontres, ils n'ont encaissé que 2 petits buts pour 11 buts marqués...

Quel est le calendrier des matchs de la Coupe du monde de la Tunisie ?

22 novembre 2022

11h : Argentine - Arabie Saoudite (GROUPE C)

14h : Danemark - Tunisie (GROUPE D)

26 novembre 2022

11h : Tunisie - Australie (GROUPE D)

30 novembre 2022

18h : Tunisie - France

Quelle diffusion TV pour les matchs de la Tunisie

Les Aigles de Carthage auront l'honneur de TF1 le 30 novembre lorsqu'ils affronteront l'équipe de France, championne du monde en titre. Pour les deux autres rencontres de la phase de groupes de cette Coupe du monde, il faudra se brancher sur les antennes de beIN Sports.