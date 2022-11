Coupe du monde 2022 : le camp de base des Bleus en vidéo

Dès le mercredi 16 novembre, l'équipe de France s'envolera à Doha pour retrouver son camp de base. Les images

Pendant un mois, ou plus suivant le parcours de l'équipe de France dans cette Coupe du monde, les Bleus seront au Qatar et s'établiront à Doha pour leur camp de base. Pour ce Mondial, les Bleus séjourneront à l'hôtel Al Messila Resort de Doha et s'entraîneront sur le terrain jumelé : le stade Jassim-bin-Hamad, le stade du club Al-Sadd où évolue l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille André Ayew.Tout cela se trouvant à environ 6 kilomètres du centre ville de Doha.

Dans le détail, l'hôtel dans lequel vont vivre les Bleus est un hôtel 5 étoiles, il dispose d'un immense parc autour. L'hôtel est équipé en suites luxueuses et de plusieurs piscines. Il déploie même au total 132 chambres sur 13 000 mètres carrés de jardins.