Djorkaeff Reasco : un prénom en hommage à Youri Djorkaeff ?

Présent dans la sélection de l'Equateur pour la Coupe du monde 2022, Djorkaeff Reasco a un prénom bien connu du public français.

Voila une histoire qui fera sourire les plus nostalgiques d'entre vous. Dans la sélection de l'Equateur, qui dispute le match d'ouverture de la Coupe du monde ce dimanche 20 novembre, se trouve Djorkaeff Reasco, attaquant de l'équipe nationale. Si son prénom vous dit quelque chose, c'est normal, il s'agit d'un hommage du père du joueur envers l'ancien milieu de terrain de l'équipe de France, Youri Djorkaeff.

"Mon père admirait le jeu des Français, c'est pourquoi il m'a baptisé ainsi, expliquait le jeune Reasco à ses débuts en 2016 dans des propos relayés par Le Parisien. "Et coïncidence ou non, je suis aussi un attaquant. J'ai vu dans des vidéos comment Youri jouait. Mon jeu est un peu comme le sien." Actuellement, Djorkaeff Reasco joue en Argentine, aux Newell's Old Boys dont l'entraîneur est un certain Gabriel Heinze... Bien connu en France également.

Youri Djorkaeff veut lui faire une surprise

Toujours dans l'article du Parisien, l'ancienne légende des Bleus, champion du monde en 1998, était très émue en évoquant le joueur, expliquant qu'il en a même parlé avec le président équatorien. "Vous ne le savez pas, mais j'ai évoqué ce joueur avec le président de la République équatorienne lors de ma visite aux Nations Unies il y a quelques mois ! Je suis président de la fondation Fifa et le président équatorien, à cette occasion, m'avait dit qu'il viendrait au match face au Qatar à Doha. Et à un moment, il m'a parlé de ce joueur en me disant que ce serait drôle de se rencontrer."

" Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais je vais essayer de trouver un moyen pour aller le voir après le match pour faire une photo qu'il enverra à son papa. Je vais me débrouiller. Cette histoire-là le mérite bien" a expliqué l'ancien milieu de terrain de l'Inter Milan.