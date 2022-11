Angleterre - Iran : pronostics, heure et chaîne... Comment suivre le match de la Coupe du monde ?

Début de l'Angleterre dans cette Coupe du monde 2022 avec un premier match face à l'Iran. Les infos de diffusion

Finaliste de l'Euro 2021, l'Angleterre est la première grande nation à lancer sa Coupe du monde ce lundi 21 novembre à l'occasion de son premier match de la phase de poules face à l'Iran au Khalifa International Stadium. Très critiqué après l'Euro, Gareth Southgate a notamment reçu le soutien du capitaine Harry Kane, conscient de l'attente autour de l'Angleterre. "Gareth a été incroyable pour nous en tant que groupe de joueurs. Les records de la Coupe du monde 2018 et de l'Euro parlent d'eux-mêmes et nous pensons toujours que nous devrions être jugés sur les tournois majeurs (...) Cela a été une bonne période pour nous au cours des quatre dernières années et c'est une autre occasion de faire un autre pas en avant.

En face, l'Iran va vivre une Coupe du monde particulière avec des tensions extra sportives dans le pays. Mais interrogé en conférence de presse, le capitaine iranien passé par Brighton en Premier League, Alireza Jahanbakhsh ne veut pas alimenter les polémiques et a préféré parler du Mondial. "On est là pour effectuer notre devoir et notre devoir est de jouer au football. Depuis que je suis petit, je rêve de jouer pour l'équipe nationale et c'est la même chose pour le reste du groupe. "

Sur quelle chaîne suivre Angleterre - Iran ?

La rencontre de la Coupe du monde sera à suivre en direct et en exclusivité sur les antennes de beIN Sports 1

À quelle heure débute Angleterre - Iran ?

Le match de la phase de poules de la Coupe du monde 2022 débutera à 14h, heure française au Khalifa International Stadium.

Quels sont les pronostics d'Angleterre - Iran ?

Voici les cotes pour la rencontre comptant pour la Coupe du monde entre l'Angleterre et l'Iran.