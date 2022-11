Pourquoi Thierry Henry est sur le banc de la Belgique ?

Avec les débuts de la Belgique dans cette Coupe du monde 2022, Thierry retrouve sa place sur le banc des Diables Rouges.

Si Thierry Henry restera toujours un supporter des Bleus, le meilleur buteur de l'équipe de France fera tout pour aider la sélection des Diables Rouges dans cette Coupe du monde. Entraîneur adjoint entre 2016 et 2018, il avait réalisé un intérim le temps de l'Euro 2021 pour aider Roberto Martinez. Alors qu'il devait en rester la, il est finalement resté l'entraîneur adjoint de la Belgique et terminera normalement sa mission après la Coupe du monde.

Interrogé sur la difficulté d'entraîner et d'être adjoint au micro de Prime Video, Thierry Henry a expliqué qu'il était surtout difficile de garder des joueurs impliqués en permanence. "L'aspect psychologique arrive en premier pour gérer une sélection ? Oui, énormément. Il y a l'aspect physique bien sûr comme Deschamps l'a dit en parlant des joueurs qui venaient en sélection, et qui ne jouent pas trop en club, ça leur permet de grandir. Après il y a l'aspect mental qui est vraiment difficile, a-t-il enchainé. On ne parle pas assez des joueurs qui ne jouent pas dans une grande compétition. Ce n'est pas facile à gérer. Je peux vous le dire. En tant qu'assistant (avec la sélection belge, ndlr), gérer des mecs qui n'ont pas joué la veille. Ils n'ont pas l'impression de participer. Ce n'est pas toujours évident de les garder impliquer. Même si ça peut être assez logique. Ça peut être une Coupe du Monde ou un Euro, ce n'est pas évident les lendemains de match. "