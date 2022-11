Les Allemands se bâillonnent pour la photo d'avant match, pourquoi ce geste ?

Avant le coup d'envoi d'Allemagne - Japon comptant pour la Coupe du monde 2022, les Allemands ont décidé de poser sur la photo d'avant match en se bâillonnant

Nouvelle polémique sur les droits de l'homme au Qatar. Ce mercredi 23 novembre, à l'occasion du match de la Coupe du monde entre l'Allemagne et le Japon, les Allemands ont décidé de réaliser un geste fort sur la photo d'avant match en se bâillonnant. Ce geste fait suite à la décision de la Fifa d'interdire le port du brassard "One Love" qui avait pour but de soutenir la communauté LGBT. Dans un communiqué, la Fédération justifie cette action.

"Avec notre brassard de capitaine, nous avons voulu donner l'exemple des valeurs que nous vivons en équipe nationale : diversité et respect mutuel, explique la fédération allemande sur son compte Twitter. Il ne s'agit pas d'un message politique : les droits de l'homme ne sont pas négociables. Cela devrait aller de soi. Malheureusement, ce n'est toujours pas le cas. C'est pourquoi ce message est si important pour nous, poursuit l'instance. Nous interdire de porter le brassard, c'est nous interdire de parler. Notre position est claire..