Pourquoi le Danemark envisage de quitter la Fifa ?

La Coupe du monde 2022 se déroule sous une grosse tension, la Fédération du Danemark envisage même de quitter la Fifa.

Nouvelle tension entre la Fifa et les sélections européennes. Alors que l'Allemagne a décidé de se "bâillonner" lors de la photo d'avant match face au Japon mercredi 23 novembre, le Danemark envisage de se retirer de la Fifa en raison du non respect des droits humains et notamment du refus de l'institution d'autoriser les sélections à porter le brassard "One Love". Dans des propos relayés par le journal Berlingske ou le média The Athletic, le président de la DBU, Jesper Møller, a expliqué ce mercredi face à la presse que la réflexion autour d'une sortie de sa fédération de la FIFA pourrait être envisagée si rien ne change.

Jakob Jensen, directeur de la Fédération danoise de football (DBU) a également ouvertement attaqué la position de Gianni Infantino au sujet des questions sociétales pendant le Mondial. "Je pense que beaucoup de mal a été fait au football. Le football c'est unir le monde, c'est une déclaration de la FIFA. Mais je ne pense pas que la conférence de presse donnée par Gianni Infantino est unificatrice. Sa manière de parler à tant de nations, mon ressenti c'est que j'ai été déçu. J'ai été profondément déçu, a lâché le dirigeant danois en conférence de presse ce mercredi. On a négocié depuis si longtemps avec la FIFA pour essayer d'avoir ces messages approuvés. Notre maillot n'était pas une surprise pour la FIFA et avoir cette information d'une sanction très claire d'une possible sanction sportive contre les joueurs, le jour du match de l'Angleterre. C'est regrettable et je pense que la FIFA dit regarder cela attentivement dans le futur."