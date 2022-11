Altercation entre Hazard, De Bruyne et Vertonghen, que s'est-il passé ?

Après la défaite de la Belgique face au Maroc, le vestiaire des Diables Rouges semble avoir volé en éclat.

Une ambiance délétère dans le vestiaire de la Belgique ? Suite à sa défaite face au Maroc ce dimanche 27 novembre à l'occasion du deuxième match de la Coupe du monde, une violente dispute aurait éclaté dans le vestiaire à l'issue de la rencontre. Selon les informations des médias belges, Jan Vertonghen a reproché à au moins deux de ses partenaires d'avoir évoqué la " lenteur " des défenseurs centraux en public. Certains de nos confères parlent d'une vive altercation entre la star de Manchester City Kévin De Bruyne et Jan Vertonghen, les deux auraient été séparés par l'attaquant Romelu Lukaku. Une information démentie assez rapidement, notamment par le père de Thibaut Courtois.

Par ailleurs, s'il reproche certaines paroles, le défenseur Jan Vertonghen a également glissé un tacle assez froid envers l'attaque de la Belgique à l'issue de la rencontre. "On ne s'est pas créé assez d'occasions. On prend deux fois le même but au premier poteau. C'est très frustrant, cela ne se passe pas comme on le souhaite. La qualité dans le groupe est présente, on a les armes pour passer au troisième match (...) Je suppose qu'on attaque mal parce qu'on est aussi trop vieux devant."

Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Roberto Martinez a expliqué qu'il y avait une certaine déception après la défaite et une tension, mais n'a pas voulu en faire une grosse polémique. "l n'y a pas de cassure, a-t-il dit. On est blessés. C'est la première fois que l'on perd en Coupe du monde avec deux buts d'écart. [...] Il y a de la négativité après. [...] On a un groupe de gagnants, affirmait l'Espagnol, avec de grosses personnalités. Ils sont dans les plus grands vestiaires européens. Je peux comprendre les réactions."