Kyle Walker "aussi rapide que Mbappé" ? Pourquoi les Anglais misent sur lui

Latéral droit de l'équipe d'Angleterre, Kyle Walker est l'arme numéro une de l'Angleterre pour contrer Kylian Mbappé.

Depuis que l'affiche France - Angleterre en quarts de finale de la Coupe du monde est connue, tous les regards se portent sur le duel entre Kylian Mbappé et Kyle Walker. La presse anglaise ne cesse de parler de la vitesse et de la différence que peut réaliser l'attaquant du PSG, lui actuel meilleur buteur de la Coupe du monde.

Malgré un gabarit assez impressionnant avec ses épaules de déménageur, Kyle Walker est un véritable sprinteur et est même considéré comme "aussi rapide" que Kylian Mbappé, flashé à 35 km/h lors d'une accélération face à la Pologne sur son côté gauche. L'homme aux 71 sélections avec les Three Lions a même reçu l'aval de Gary Neville, ancien latéral droit des Anglais et désormais consultant. "Je pense que nous avons le meilleur arrière droit du monde pour faire face à Kylian Mbappé. En termes de physique, de vitesse et d'expérience, je ne vois personne de mieux que Kyle Walker. Ça ne veut pas dire qu'il le contiendra tranquillement pendant 90 minutes car Mbappé est sensationnel. Mais nous avons une chance car Walker peut l'égaler dans certains domaines."

Interrogé en conférence de presse, Kyle Walker a affiché sa confiance. "Les matches que j'ai joués contre lui vont m'aider, c'est certain. C'est un joueur fantastique, la tâche ne va pas être facile, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Je sais ce que j'ai à faire pour l'arrêter, je ne me sous-estime pas. Je l'ai déjà joué, j'ai affronté de nombreux autres grands joueurs aussi. Je dois faire très attention et lui donner le respect qu'il mérite, mais pas trop de respect car il joue aussi contre l'Angleterre et nous pouvons lui poser des problèmes."

Un manque de temps de jeu ?

Problème, Kylian Mbappé est au sommet de son art, il a préparé sa saison pour être au top physiquement au moment de cette Coupe du monde et il l'a assumé en conférence de presse. De son côté, Kyle Walker ne réalise pas la meilleure saison de sa carrière. Agé de 31 ans, le défenseur de Manchester City n'a disputé que huit matchs avec son club cette saison (toutes compétitions confondues), dont cinq comme titulaire. Aucun en Ligue des champions. En manque de rythme face à l'Iran (6-2), puis sur le banc contre les États-Unis (0-0), il a joué près d'une heure face au pays de Galles (3-0), avant de disputer l'intégralité du 8e de finale face au Sénégal.