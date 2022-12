La vidéo des Anglais chantant la Marseillaise à Wembley après les attentats

Au delà de l'aspect sportif et de la rivalité, France - Angleterre, c'était également une rencontre très émouvante après les attentats.

L'atmosphère était lourde le 17 novembre 2015 lorsque les Anglais recevaient l'équipe de France en match amical, quatre jours après les attentats les plus dramatiques de l'histoire de la France. Ce jour là, la rivalité et même l'animosité ancestrale entre les Français et les Anglais n'existaient plus, laissant place à l'union, au soutien et à l'hommage. Un moment qui pourrait être dans les esprits lors d'Angleterre - France ce soir.

Avant la rencontre, perdue sur le terrain sur le score de 2-0, Wembley s'est illuminé aux couleurs du drapeau bleu-blanc-rouge tout en affichant les mots "Liberté, égalité, fraternité" à l'entrée. Un tifo tricolore était déployé en tribunes alors que le prince William, accompagné des sélectionneurs Roy Hodgson et Didier Deschamps, déposent des gerbes de fleurs sur la pelouse avant les hymnes.

Si le protocole a été chamboulé et que le God save the Queen était entonné en premier, c'est pour rendre un vibrant hommage en interprétant à l'unisson "La Marseillaise" avec les paroles diffusées dans les écrans géants du stade. La presse britannique avait même imprimé les paroles à l'époque pour encourager les spectateurs à le faire. Deux ans plus tard, le Stade de France a malheureusement rendu le même hommage suite à la mort de 22 personnes dans l'attentat suicide terroriste islamiste lors d'un concert d'Ariana Grande.