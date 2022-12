Pourquoi la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera se rend au Qatar ?

Pour le quart de finale de Coupe du monde entre la France et l'Angleterre, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera sera sur place.

Pour la première fois depuis le début de la Coupe du monde, un représentant de l'Etat français se rendra au chevet des Bleus. La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera avait promis qu'elle viendrait voir les Bleus en cas de qualification pour les quarts de finale. Désormais chose faite, la ministre des Sports tient sa parole et est attendue à Doha samedi matin. "Allez, on y va, on y va, j'y serai samedi soir. C'est mon rôle, je trouve même que c'est mon devoir d'être à leurs côtés en signe de reconnaissance" a-t-elle lancé au micro de RTL. En plus d'assister à la rencontre dans la soirée et de se rendre dans le camp de base des Bleus pour y déjeuner, la ministre aura certaines missions et commencera d'ailleurs son séjour par un petit déjeuner avec l'ambassadeur français au Qatar.

Dans la suite de sa folle journée, la ministre enchainera avec deux rendez-vous, un avec l'antenne qatarie de l'International Labour Organization pour évoquer la situation des travailleurs à Doha. Puis, elle rencontrera le président de la FIFA Gianni Infantino, avant de se rendre au Stade Al-Bayt pour assister à la rencontre. Dimanche, la mission diplomatique sera aussi importante, avec plusieurs échanges avec de hauts dignitaires qataris. D'abord Hassan Al Thawadi, secrétaire général du Comité Suprême puis avec le ministre des sports qatari. Elle doit aussi rencontrer Joaan Bin Hamad bin Khalifa Al Thani, frère de l'Emir et président du Comité Olympique du Qatar ainsi que Sheika Ind, sœur de l'Emir et CEO de la Qatar Foundation.