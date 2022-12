Sofiane Boufal aurait pu jouer pour la France

Titulaire avec la sélection du Maroc et grand artisan de la qualification en demi-finale de la Coupe du monde des Lions de l'Atlas, Sofiane Boufal aurait pu jouer avec les Bleus.

Ailier du Maroc et du SCO Angers en club, Sofiane Boufal est le dribleur des Lions de l'Atlas, celui qui peut faire la différence à tout moment sur un coup de rein, un changement de rythme ou une passe. S'il n'a pas marqué ni offert de passe décisive depuis le début de la Coupe du monde, il reste décisif dans le jeu des Marocains et a grandement participé à la qualification en demi-finale de la Coupe du monde des Lions de l'Atlas.

Pourtant, le destin de Sofiane Boufal aurait pu être bien différent. Né à Paris en 1993, l'attaquant a la double nationalité et a grandi à Angers avec sa mère, d'origine marocaine. Pendant plusieurs années, le joueur a beaucoup hésité entre le maillot de la France et du Maroc. Lors de la CAN 2017, Badou Zaki l'avant sélectionné face à la Libye. Mais Boufal a fait machine arrière, comme l'a expliqué l'ancien sélectionneur Zaki : " Tout se passait bien, jusqu'au jour où il m'appelle et me dit : ''Coach je vais vous parler franchement. J'ai pris la décision trop vite et j'ai encore besoin de temps.'' Dans une interview à France Football en novembre 2015, Sofiane Boufal avait même déclaré : " Les Bleus, je les mets dans un coin de ma tête et il arrivera ce qui arrivera. "

Malheureusement pour Sofiane Boufal, il n'a, finalement jamais reçu de présélection pour jouer en équipe de France et a donc accepté de jouer avec les Lions de l'Atlas à partir de 2016 sous le mandat d'Hervé Renard qui en faisait un véritable objectif à l'époque.