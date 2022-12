VIDEO. France - Maroc : le but de Randal Kolo Muani

BUT KOLO MUANI. L'équipe de France fait le break dans cette fin de demi-finale de la Coupe du monde contre le Maroc. Randal Kolo Muani est venu donner un peu d'air aux Bleus, qui se dirigent vers la finale du Mondial.

Ils ont subi, ils ont fait le dos puis ils ont su accélérer au meilleur des moments. Devant au score depuis la 5e minute de jeu, l'équipe de France a doublé la mise à 10 minutes du coup de sifflet final grâce à Randal Kolo Muani. L'attaquant tricolore, entré en jeu quelques instants auparavant, est venu crucifier, de près, le gardien du Maroc pour permettre aux Bleus de respirer dans cette fin de match et mener 2-0. A l'origine, c'est Marcus Thuram. L'attaquant a servi Kylian Mbappé, lequel a slalomé dans la défense avant de tenter une frappe qui, déviée, est arrivée dans les pieds de Randal Kolo Muani. L'attaquant des Bleus a alors ajusté Yassine Bounou d'un plat du pied. La France file vers la finale !

Pour Randal Kolo Muani, il ne s'agit là que de sa quatrième sélection avec l'équipe de France. Il était rentré quelques secondes auparavant, succédant à Ousmane Dembélé. Ce but est le premier avec les Tricolores pour le joueur de l'Eintracht Francfort. Selon Opta, il est par ailleurs le 3e remplaçant le plus rapide à inscrire un but après son entrée en jeu (44 secondes) dans l'histoire de la Coupe du Monde derrière Richard Morales ???????? en 2002 (16 secondes) et Ebbe Sand ???????? en 1998 (26 secondes).