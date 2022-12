CARTE. Paris, Toulouse, Toulon... où France-Argentine sera-t-il diffusé sur écran géant ?

Dimanche 18 décembre 2022, l'équipe de France affronte l'Argentine en finale de la Coupe du monde. Plusieurs villes ont décidé de diffuser la rencontre sur écran géant. Voici lesquelles.

Cela avait fait l'objet de vifs débats avant le début de la compétition : fallait-il, oui ou non, organiser des fan zones pour permettre aux supporters français de suivre les matchs de l'équipe de France et recréer l'élan populaire de 2018 derrière les hommes de Didier Deschamps ? La majorité des communes avait tranché : non, aucun écran géant ne serait installé dans les grandes métropoles de l'hexagone. Des refus pour diverses raisons, entre boycott du Mondial en raison du pays où il se déroule, sobriété énergétique pour appliquer les consignes du gouvernement ou, tout simplement, économies financières. Chacun y est allé de ses arguments.

Sauf que depuis les grands discours politiques, l'équipe de France s'est hissée en finale de la Coupe du monde. Et les Bleus cartonnent à la TV : plus de 20 millions de personnes ont regardé la demi-finale des Tricolores contre le Maroc. Jamais un pareil score n'avait été atteint depuis le Mondial de 2006. De quoi pousser certaines municipalités à changer leur fusil d'épaule ? Que nenni, du moins pour les principales.

La finale du Mondial est-elle diffusée à Paris, Marseille, Lyon et dans les grandes villes ?

Aucune des dix premières villes de France ne diffusera la finale sur écran géant. A Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Montpellier, Strasbourg, Bordeaux ou encore Lille, il faudra, pour les supporters français, soit organiser une après-midi match dans son salon, soit tenter de trouver une place dans un bar diffusant la rencontre.

Où un écran géant sera-t-il installé pour diffuser Argentine - France ?

Cependant, plusieurs communes ailleurs en France ont tout de même décidé d'installer un écran géant ou, a minima, d'organiser une diffusion de la finale de la Coupe du monde en rassemblant leurs habitants. Ainsi, Linternaute a recensé au moins 33 communes ayant annoncé une retransmission de ce Argentine - France. Ces villes sont repérables au point vert sur notre carte, laquelle fait également mention des plus grandes villes qui ont refusé de diffuser la finale (point rouge). La liste se veut être la plus exhaustive possible.

Par ordre alphabétique, voici la liste des communes organisant une diffusion de la finale de la Coupe du monde entre la France et l'Argentine :

Agen

Albi

Béziers

Bonneuil-sur-Marne

Cannes

Chalon-sur-Saône

Châteauroux

Colombier-Fontaine

Condom

Dijon

Dole

Fontenay-Le-Comte

Forcalquier

Fréjus

Goussainville

Illkirch-Graffenstaden

Issoire

La Baule

Le Cannet

Les Herbiers

Mâcon

Mende

Montereau-Fault-Yonne

Nevers

Pantin

Pau

Poissy

Pontarlier

Saint-Lô

Saint-Nazaire

Toulon

Troyes

Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines

En 2018, pour la finale de la Coupe du monde entre la France et la Croatie, 230 fan zones avaient été recensées à travers tout l'Hexagone, dont Paris, Lyon, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille ou encore Rennes.