Le chat noir des Bleus ? Quid des précédents France - Argentine ?

Avant la finale de la Coupe du monde 2022 France - Argentine ce dimanche à 16 heures, qu'ont donné les précédents matchs entre les deux équipes ? Spoiler, ce n'est pas forcément de bonne augure...

Le 8e de finale de 2018, entré dans les mémoires par son score épique de 4-3, les raids à toute vitesse de Kylian Mbappé et le but incroyable de Benjamin Pavard, a marqué les Français mais cette victoire est malheureusement l'arbre qui cache la forêt au moment de compiler les précédents France - Argentine avant le sommet attendu en finale de la Coupe du monde 2022. Sur les 12 matchs officiels disputés entre les deux sélections, les Bleus comptent pas moins de six défaites, pour trois matchs nuls et trois petites victoires.

Longtemps peu vernis en Coupe du monde

Avant 2018, jamais les Bleus n'avaient affronté l'Argentine en match à élimination directe en Coupe du monde... Ils avaient toutefois trébuché deux fois en phase de groupes, d'abord en 1930 lors de la première édition en Uruguay (0-1), puis en 1978 face au pays hôte, un match marqué par un penalty pour l'Argentine controversé, l'égalisation de Michel Platini puis un but de la délivrance pour l'Argentine marqué par Luque. La première victoire française contre l'Argentine n'était arrivée que sept ans plus tôt en 1971 en match amical. Il faudra attendre 1986 pour voir un score similaire...

2009, le geste de Diego Maradona

Entre 1986 et 2007, aucun match officiel n'a vu la France rencontrer l'Argentine. Un match amical au Stade de France en 2007 met fin à cette absence mais pas à la mauvaise série des Bleus, qui s'inclinent 1-0 face à une Argentine sans Messi, non retenu par le sélectionneur d'alors Alfio Basile ! En 2009, un autre match amical reste dans les mémoires. Disputé dans des températures glaciales à Marseille dans un Vélodrome bouillant, il voit les Bleus, en souffrance depuis plusieurs mois, être martyrisés par l'Argentine de Lionel Messi, pas encore Ballon d'Or mais bourreau d'une défense en difficulté. L'Argentine s'impose 2-0 mais c'est la fin de match, électrique, qui marque les esprits, notamment quand le sélectionneur argentin, un certain Diego Maradona, repousse vivement l'intervieweur de TF1, David Astorga. La scène a ensuite fait le bonheur des bétisiers. On ne touchait pas au Pibe del Oro !