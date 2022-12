Il y avait-il vraiment penalty sur Di Maria après la "faute" de Dembélé ? La vidéo

L'arbitre de la rencontre a sifflé très rapidement un penalty sur Di Maria après une faute de Dembélé très contestable.

Une chose est certaine, le penalty a été sifflé et marqué par Di Maria et plus rien ne pourra changer l'histoire de ce but ce dimanche 18 décembre. Après un crochet de Di Maria et un formidable travail sur le côté gauche, mettant totalement dans le vent Ousmane Dembélé, un peu naïf sur l'action, l'attaquant du FC Barcelone a tenté de rattraper son erreur et a commis une faute par derrière sur le joueur de la Juventus.

Une faute minime et même peu perceptible sur plusieurs angles de la caméra, mais sifflée quand même par l'arbitre polonais de cette finale de la Coupe du monde. La VAR, l'assitance vidéo à l'arbitrage, après visionnage des images, n'a pas estimé que la décision de l'arbitre devait être corrigée. Elle estime donc bien qu'un contact existe entre Dembélé et Di Maria.