Mondial masculin de handball 2023 : les Bleus qualifiés pour le tour principal, le calendrier

Avec deux victoires en deux matchs avant le 3e face à la Slovénie ce lundi 16 janvier, l'équipe de France est déjà qualifiée pour le tour principal.

Vite fait, bien fait. En étrillant l'Arabie Saoudite ce week-end, l'équipe de France a remporté son deuxième match dans le championnat du monde de handball qui se dispute en Pologne et en Suède. Grâce à ce succès, les Bleus verront fort logiquement le tour principal, le vrai début de la compétition pour certains observateurs. En attendant, les hommes de Guillaume Gille affrontent la Slovénie ce lundi 16 janvier pour débuter ce prochain tour avec le plein de confiance.

"Nous connaissons bien leurs principaux atouts, notamment le capitaine Jure Dolenec, Dean Bombac, Rok Ovnicek, et Alex Vlah, l'attraction de la Ligue des Champions avec sa position de 2e meilleur buteur de l'édition en cours (70 buts en 10 matchs). La Slovénie joue très bien au ballon avec beaucoup de spéciaux. Cette équipe est très agréable à regarder. Sans nul doute, bien défendre et monter les ballons sera important sur ce match car certains joueurs ne sont pas à vocation défensive. L'école slovène produit de très bons demi-centres et de très bons gauchers. Le gardien Joze Baznik, qui évolue à Nîmes, connait bien nos tireurs. Jusqu'à présent il était plutôt n°2 mais il a fait une bonne prestation contre la Pologne. J'espère qu'il ne montera pas en puissance dans ce championnat" a analysé Erick Mahé.

Calendrier et résultats du Mondial de handball

Voici le calendrier de l'équipe de France et des autres nations pour le championnat du monde de handball qui se dispute du 11 au 29 janvier.

Phase finale (si qualification)

Quarts de finale

Mercredi 25 janvier

Demi-finales

Vendredi 27 janvier

Finale

Dimanche 29 janvier. Composée de la petite finale d'abord pour les 3e et 4e places, puis de la grande finale pour la 2e place et le vainqueur du Mondial 2023.

Quels sont les groupes du championnat du monde de handball ?

Voici le classement des groupes du premier tour du Mondial de hand disputé en Pologne et en Suède avant le coup d'envoi du tour principal dans quelques jours.

Quelle diffusion TV pour le mondial de handball ?

À partir du mercredi 11 janvier, beIN SPORTS, diffuseur officiel de l'Équipe de France de handball, diffusera l'intégralité du Mondial 2023 de handball masculin. Jusqu'à 5 rencontres seront diffusées en direct et en clair sur les antennes du Groupe TF1

Le match d'ouverture de la compétition

Un match du tour principal

Un 1/4 de Finale (En cas de qualification de l'Equipe de France)

Une 1/2 Finale (En cas de qualification de l'Equipe de France)

La Finale (En cas de qualification de l'Equipe de France)

Les 18 Français pour le Mondial

Voici la liste des joueurs de l'équipe de France convoqués par Guillaume Gille pour ce Mondial de hand avec notamment l'inépuisable Nikola Karabatic.