Elles ont fait les Jeux olympiques et vont disputer aussi les paralympiques

Après avoir participé aux Jeux olympiques, ces deux athlètes seront de nouveau alignées à Paris pour les Jeux paralympiques. Comment est-ce possible ?

Pour Melissa Tapper et Bruna Costa Alexandre, la compétition n'est pas finie après les Jeux olympiques. L'Australienne et la Brésilienne vont en effet participer dans la quinzaine aux Jeux paralympiques, après avoir concouru avec les valides il y a quelques semaines à peine. Les deux athlètes sont pongistes et sont les seules à être parvenues à se qualifier pour les deux compétitions.

Ce n'est pas la première fois que des sportifs participent, lors de la même année, aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques. La première a été l'Italienne Paola Fantato lors des Jeux d'Atlanta en 1996, au tir à l'arc. En 2008 et 2012, deux sportives participent également aux deux compétitions : la Polonaise Natalia Partyka en tennis de table et la Sudafricaine Natalie du Toit en natation. L'exemple le plus médiatique de cette double participation est sans doute le coureur sudafricain Oscar Pistorius qui, en 2012, à Londres, est devenu le premier sportif amputé à participé à des épreuves d'athlétisme aux Jeux olympiques, sur 400m.

Si les athlètes paralympiques doivent attester auprès des spécialistes de leur handicap pour pouvoir participer dans une classification donnée, sur le principe rien n'interdit aux para athlètes de participer aux Jeux olympiques sauf si un équipement, comme une prothèse, est de nature à avantager la performance. La qualification de Melissa Tapper et de Bruna Costa Alexandre pour les Jeux olympiques est donc liée à leur classement mondial chez les valides, mais également à la concurrence dans leur pays respectif.

C'est la troisième fois que l'Australienne Melissa Tapper est pour sa part présente aux Jeux olympiques et paralympiques sur une même édition, après Rio en 2016 et Tokyo en 2021. Si elle a été éliminée au premier tour du tableau de simple aux Jeux olympiques cette année, elle nourrit de grandes ambitions sur les Jeux paralympiques. Alignée en simple et en double mixte, elle espère ramener une médaille.

Tapper pourrait trouver sur son chemin Bruna Costa Alexandre, qui joue dans la même classification du para tennis de table, WS10. La Brésilienne est actuellement troisième mondiale, et a pour objectif de décrocher au minimum une médaille. "En paralympique, j'ai le rêve de remporter la médaille d'or en individuelle. Mais si je suis finaliste, je serai déjà heureuse", a-t-elle déclaré avant la compétition.

Aucun athlète Français n'a jusqu'ici participé aux Jeux olympiques et paralympiques, que ce soit lors d'éditions différentes ou sur la même année. Mais deux tricolores en rêvent pour les Jeux de Los Angeles dans quatre ans. Il s'agit de Dorian Foulon et d'Heïdi Gaugain. Les deux pistards dominent leur discipline, et Heïdi Gaugain a même signé un contrat professionnel avec une équipe valide et a participé au Tour de Burgos avec les valides. Elle est également championne du monde junior sur route.