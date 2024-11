Coupe Davis 2024 : Nadal très attendu pour sa dernière, les matchs et résultats

Pour la dernière fois de sa carrière, Rafael Nadal dispute la Coupe Davis. Une dernière danse et de grosses émotions.

La phase finale de la Coupe Davis débute mardi 19 novembre avec les huit nations qui se sont qualifiées lors de la phase de groupes, sans la France, éliminée il y a quelques mois. L'Espagne, l'Italie, les Etats-Unis, l'Argentine, l'Australie, les Pays-Bas, le Canada et l'Allemagne seront de la partie. Mais quel sera le rôle de Rafael Nadal dans cette compétition ? La légende espagnole a indiqué qu'il était prêt à sacrifier les matchs en simple. "Je veux aider de toutes les manières possibles, que ce soit en jouant ou non, en étant simplement présent et en apportant ce que je peux, a-t-il ajouté. Il faut d'abord voir comment je me sens à l'entraînement. Si je ne me vois pas vraiment prêt à avoir une chance de gagner en simple, je serai le premier à ne pas vouloir jouer. Parfois, on se voit prêt et les choses tournent très mal."