Championnat du monde de cyclisme 2021 : Le doublé pour Julian Alaphilippe ! Le classement à l'arrivée

CYCLISME. Tenant du titre, Julian Alaphilippe a conservé son titre de champion du monde à Louvain. Après avoir profité du beau travail de ses coéquipiers, le Français a placé son accélération à 15 km de l'arrivée pour remporter la course en solitaire. Découvrez le classement du jour et les premières réactions des coureurs.

Sommaire En direct

Classement Championnat du monde de cyclisme 2021 : l'essentiel La course en ligne masculine du championnat du monde de cyclisme sur route 2021 a lieu ce dimanche 26 septembre entre Anvers et Louvain (Belgique). Le départ a été donné ce matin à 10h25. Après avoir multiplié les attaques, Julian Alaphilippe s'est envolé dans le final et a réussit à conserver son titre de champion du monde.

Le parcours de ce Mondial tracé sur des routes typiquement flandrienne, faites notamment de monts pavés, a fait le bonheur des coureurs de classiques comme Pidcock ou encore Stuyven.

Le Belge Wout Van Aert, à domicile, est passé complètement à côté de sa course et termine hors du top 10.

En direct

Recevoir nos alertes live !

17:09 - Le résumé de la course Ce fut l'un des plus beaux championnats du monde de ces dernières années ! Les hostilités ont démarré de très loin, notamment à l'initiative de Benoit Cosnefroy bien suivi par Evenepoel à 180 km de l'arrivée. Autour de Julian Alaphilippe, les Français ont parfaitement manoeuvré avec des attaques de Turgis ou encore Madouas. Discret jusqu'à là, Alaphilippe a placé plusieurs accélérations dont la dernière à 15 km qui lui a permis de s'isoler en tête de course. Un an après Imola, le puncheur écrit l'une des plus belles pages du cyclisme français et devient le sixième homme à conserver son titre mondial. 17:02 - L'attaque d'Alaphilippe en vidéo À 15 km de l'arrivée, Alaphilippe a joué sa dernière carte pour s'isoler du groupe de 17 coureurs de tête. Pour défendre son titre, Alaphilippe ???????? attaque encore et encore ! Le Français est en tête à 15km de la fin #LesRP #Flanders2021 pic.twitter.com/4Lr4d4FwuM — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 26, 2021 17:01 - La première réaction d'Alaphilippe Sur la ligne d'arrivée, le double champion du monde a affiché son soulagement et sa satisfaction d'avoir concrétisé le beau travail de l'équipe de France. Alaphilippe: "e suis arrivé ici détendu et relax. Une certaine forme de relâchement. Juste l'envie de bien faire et d'aller chercher le meilleur résultat. Je savais que les jambes étaient bonnes. Je n'imaginais pas faire 1 tour et demi seul." #Flanders2021 pic.twitter.com/jQdE9MgnCT — Le Gruppetto (@LeGruppetto) September 26, 2021 16:51 - Les Belges ont raté leur course. Pas un coureur sur le podium, Van Aert hors du Top 10, Evenepoel sacrifié pour pas grand chose... Ce championnat du monde va laisser des traces du côté des Belges. 16:43 - Les images de la victoire d'Alaphilippe Isolé en tête de la course depuis 15 km, le Français a eu le temps de savourer sa belle victoire avec le public belge. ???????????? ENCORE UNE FOIS : CHAMPION DU MOOOOOOOOONDE !!!!!!!!!!! Nouveau chef-d'œuvre et incroyable doublé pour Alaphilippe ! ????????????



Bravo Julian, et bravo les Bleus ???? #LesRP #Flanders21 pic.twitter.com/cumTjJVSm7 — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 26, 2021 16:42 - Alaphilippe, premier français à conserver son titre Grâce à son succès à Louvain, Julian Alaphilippe a réussi l'unique exploit, pour un français, de conserver son titre de champion du monde. Dans l'histoire, il n'y a que 5 coureurs qui l'ont précédé. 16:38 - Victoire d'Alaphilippe ! Un an après Imola, Julian Alaphilippe conserve son titre de champion du monde au prix d'une course parfaite ! 16:37 - La flamme rouge ! Il va gagner ! Les poursuivants ne vont plus revenir ! Alaphilippe écrit une nouvelle page de son histoire. 16:32 - Plus que 5 km ! Exceptionnel Alaphilippe ! Il va remporter son deuxième titre de champion du monde de suite et c'est totalement mérité ! 16:25 - Alaphilippe s'envole ! Le Français creuse l'écart ! 24" d'avance sur le groupe de 4 derrière. Le doublé se rapproche ! 16:18 - 25" de retard pour le groupe Van Aert Van Aert et Colbrelli sont piégés ! Ils n'ont même pas pu rejoindre le groupe de contre. 16:17 - Dernier tour de circuit ! Alaphilippe est en tête de la course. Il dispose de 10 secondes d'avance sur Neilson Powless, Dylan Van Baarle, Jasper Stuyven et Michael Valgren. 16:15 - Alaphilippe s'envole ! Le gros coup du Français ! À sa quatrième attaque, le tenant du titre a réussi à s'isoler en tête de course. 16:14 - Alaphilippe force son destin ! Julian Alaphilippe multiplie les attaques ! Il sort avec Giacomo Nizzolo et Neilson Powless cette fois. 16:14 - Alaphilippe force son destin ! Julian Alaphilippe multiplie les attaques ! Il sort avec Giacomo Nizzolo et Neilson Powless cette fois. 16:11 - Attaque d'Alaphilippe Il a profité du beau travail de Madouas, pour placer sa troisième accélération de la journée. Van Aert décide de prendre le Français en chasse. 16:10 - Madouas prend le relais Le puncheur jette ses dernière forces dans la plus dure montée du parcours. 16:02 - Nizzolo roule pour Colbrelli Evenepoel s'étant relevé, l'Italie a pris les commandes du groupe de tête à 23 km de l'arrivée. 16:01 - Plus que 2 tours de circuit Avec 2 minutes d'avance sur les poursuivants, le groupe de tête va se jouer le titre de champion du monde. C'est toujours Evenepoel qui roule pour Van Aert. 15:51 - Deux français accompagnent Alaphilippe À l'avant de la course, le tenant du titre pourra compter sur le soutien de Valentin Madouas et de Florian Sénéchal. LIRE PLUS

L'an passé, le Français Julian Alaphilippe avait remporté le championnat du monde de cyclisme en s'imposant en solitaire à Imola. Le Belge Wout Van Aert avait pris la deuxième place devant le Suisse Marc Hirschi. Le rappel du classement :

Julian Alapilippe Dylan Van Baarle Michael Hundhal Michael Valgren Jasper Stuyen Tom Pidcock Zdenek Stybar Mathieu van der Poel Florian Sénéchal Sonny Colbrelli

Le Belge Wout Van Aert, sur ses terres, est désigné comme grand favori de ce championnat du monde 2021,mais devra composer avec la concurrence de nombreux autres coureurs, dont son compatriote Remco Evenepoel, le Français Julian Alaphilippe, le champion d'Europe italien Sonny Colbrelli, le Néerlandais Mathieu Van der Poel, les Slovènes Tadej Pogacar et Primoz Roglic ou encore l'un des coureurs danois engagés (Kasper Asgreen, Magnus Cort Nielsen, Mads Pedersen...).

Le parcours pour la course en ligne hommes de ces championnats du monde devrait plaire aux amoureux des classiques. "C'est une course typiquement flandrienne", ont ainsi annoncé les organisateurs belges, qui ont prévu un parcours corsé, avec une boucle éreintante de 267,7km entre Anvers et Louvain. Les coureurs partiront de la Grande Place d'Anvers avant d'emprunter les routes vallonnées et sinueuses de la région. Pour cette édition 2021, la différence devrait se produire lors de l'ascension de la Moskesstraat, une montée pavée de 550 mètres à Overisje, avec un taux d'inclinaison moyen de 8,9% et une pointe à 17% en fin d'ascension, à gravir à deux reprises. La carte et le profil du parcours :

© Le parcours des championnats du monde 2021. © Tous droits réservés

Thomas Voeckler, le sélectionneur de l'équipe de France de cyclisme, a sélectionné neuf coureurs pour ce championnat du monde (les Bleus ont le droit d'aligner un élément de plus en raison de leur statut de tenants du titre) : Julian Alaphilippe, Florian Sénéchal, Anthony Turgis, Christophe Laporte, Rémi Cavagna, Benoît Cosnefroy, Arnaud Démare, Valentin Madouas et Clément Russo.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La course en ligne hommes de ce championnat du monde 2021 bénéficie d'une double diffusion à la TV, sur la chaîne Eurosport 1 depuis 10h40, et en clair sur France 3 à partir de 13h30. Si vous préférez la retransmission en streaming sur Internet, rendez-vous sur Eurosport Player (accès payant) ou sur le site de France TV (gratuit).