Tirreno-Adriatico : le doublé pour Pogacar, le classement général

TIRENNO-ADRIATICO. Du début à la fin, Tadej Pogacar a été le plus fort sur les routes de Tirreno - Adriatico et s'offre un doublé.

[Mis à jour le 14 mars 2022 à 08h50] Et de deux ! Tadej Pogacar est bien irrésistible et même imbattable. Sur les routes italiennes du Tirreno - Adriatico, le Slovène, double vainqueur du Tour de France, s'adjuge également un deuxième Tirreno. Ce dimanche 13 mars, c'est Phil Bauhaus qui a remporté au sprint la dernière étape, mais c'est bien Pogacar le grand vainqueur. Au général, le coureur de UAE devance le Danois Vingegaard et l'Espagnol Landa.

Quel est le parcours de cette 57e édition de Tirreno-Adriatico ?

Les coureurs ont rendez-vous avec sept étapes dans cette course mythique. Concernant le parcours, il y en aura pour tous les goûts avec une première étape de contre-la-montre disputée à Lido di Camaiore longue de 13,9 kilomètres. Trois jours plutôt destinés aux sprinteurs suivront avant deux arrivées où le Français Julian Alaphilippe aura une carte à jouer. Une étape de montagne précédera la dernier jour de la course dimanche 13 mars.

Comme l'an passé, Tadej Pogacar remporte #TirrenoAdriatico dans la foulée de l'UAE Tour. Le Slovène, qui totalise déjà 7 victoires, devance Jonas Vingegaard et Mikel Landa. Pour la 1re fois depuis le Dauphiné 2020, Thibaut Pinot intègre lui le top 10 d'une course par étapes WT. pic.twitter.com/m5nfDwW6UU — Le Gruppetto (@LeGruppetto) March 13, 2022

