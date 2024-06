DIRECT. Tour de France 2024 : une 1ère étape en mode feu d'artifice, suivez le départ à Florence

Le Tour de France 2024 s'élance ce samedi 29 juin depuis Florence en Italie avec une première étape déjà très animée.

En direct

12:43 - C'est parti pour la 1ère étape ! Les coureurs s'élancent officiellement dans cette première étape du Tour de France, vraiment très difficile encore une fois avec 206 kilomètres et de nombreuses petites ascensions.

12:40 - Les ambitions de Lenny Martinez Le Français de la Groupama sera l'un des Français à suivre sur ce Tour de France et croit en ses chances. "Moi et Romain (Grégoire), on va se servir des coureurs expérimentés pour essayer de prendre beaucoup d'expérience et de ne pas faire d'erreurs. Après, il faut aussi être très ambitieux et ne surtout pas partir défaitiste. Ça ne sourira peut-être pas cette année, mais ça sourira bien un jour"

12:23 - C'est reparti pour 12 kilomètres de balade Le départ réel de cette première étape du Tour de France n'est pas pour tout de suite, 12 kilomètres de balade attendent une nouvelle fois les coureurs de la Grande Boucle.

12:20 - Pas de plan B pour UAE Emirates Tout pour Pogacar dans ce Tour de France, c'est ce qu'a indiqué son coéquipier Joao Almeida avant le départ. "J'espère faire une bonne course, être avec les hommes devant et aussi faire des dégâts, tout comme je l'ai fait en Catalogne. Et atteindre une bonne place au classement ne sera pas exclu, je dirais. Nous n'avons pas de plan B, nous n'en avons même pas parlé. Notre leader c'est Pogacar, nous y allons avec l'ambition de gagner avec lui, et si quelque chose change, ce sera à cause de la malchance, des chutes, etc., ce qui j'espère n'arrivera pas. Le plan de l'équipe est très clair, c'est d'aller avec Tadej remporter le Tour."

12:16 - Place à la cérémonie C'est désormais l'heure de la petite cérémonie à Florence avant le vrai départ fictif dans la ville italienne. Albert de Monaco est également présent pour ce Grand Départ.

12:05 - Wout van Aert pense que Vingegaard est "prêt" Pour le Belge, également de retour à la compétition sur ce Tour de France, Jonas Vingegaard est prêt. "Je suis très heureux d'être ici, au départ de la plus grande course de l'année, mais comme tout le monde le sait, cela a été une année difficile et il est difficile pour moi d’avoir de grosses ambitions(...)Je crois que Jonas est bien, il a progressé chaque jour à Tignes, donc on est très heureux et fiers qu'il soit avec nous ici sur le Tour. C'est important pour l'équipe pour essayer de défendre le titre. Mais il est encore trop tôt pour dire ce qui est possible ou non. Il n'a pas fait de course depuis sa chute, mais il a les capacités bien sûr."

12:02 - Le départ fictif Les coureurs sont partis pour le départ fictif de cette première étape. Une petite balade de 4 kilomètres avant une cérémonie avec les différents hymnes nationaux notamment.

11:45 - Van der Poel : "Deux journées trop difficiles" "Les deux premières journées sont assez difficiles, pour être honnête. L’année dernière, il y avait aussi cette question, si c’était trop difficile pour moi. Cela dépend vraiment de la façon de courir. Mais si je l’estime de cette façon maintenant, ce sera trop difficile pour moi. Je n’ai pas fait de gros objectif sur ces étapes. Il y a aussi un premier maillot jaune à gagner en jeu. Cela complique ma mission" a expliqué le champion du monde avant ce Tour de France.

11:25 - Bernal pour le général "Le Tour représente beaucoup pour moi. L'année dernière, c'était incroyable d'être de retour, même si j'ai beaucoup souffert. Mais ça devrait être différent cette année, je me sens beaucoup mieux, je suis impatient. Avant, je n'étais concentré que sur la victoire, maintenant j'ai pris du recul, même si je ne gagne pas je sais qu'il y a plus important dans la vie", poursuit le Colombien. "Au départ, je veux vraiment tout donner pour le classement général. Si je ne suis plus dans le coup, alors j'essaierais de viser les victoires d'étapes" a expliqué le coureur d'Ineos avant le départ de la première étape du Tour de France.

11:02 - Evenepoel "Il faut que je reste calme" "Honnêtement, je pense que je vais être plus prudent que je ne le suis dans les classique. Il faut être malin, il faut savoir que le Tour de France ne dure pas q’une semaine, ce sont trois longues semaines. Il faut être prudent, il faut économiser au possible. Vu que c’est mon premier Tour de France, il faut que je reste un peu plus calme, que je regarde autour de moi comment tout se passe (...) Je m’attends à ce que Tadej soit quasiment inaccessible. Ce qu’il a montré au Tour d'Italie a été impressionnant, et cela sans même qu’il ait eu besoin de puiser profond dans ses réserves. Il sera l’homme à battre sur le Tour de France. UAE Team Emirates voudra montrer qu'elle est la meilleure équipe du monde, c'est un peu le Real Madrid du cyclisme" a analysé le Belge avant le départ de cette première étape.

10:45 - Difficile d'enchaîner pour Pogacar ? "C'est déjà difficile de gagner un grand Tour, difficile de gagner le Giro, j'ai tout donné. Bien sûr, dans ma tête, c'est un grand défi, tout le monde pense la même chose. J'aime relever des défis, rien n'est facile dans le vélo. Après le Giro, j'ai remis les compteurs à zéro, on verra dans trois semaines" a expliqué le Slovène avant le départ du Tour de France.

10:25 - Vingegaard espère "le meilleur résultat possible" De retour pour la première fois en compétition après sa blessure, Jonas Vingegaard avance avec incertitude. "Je suis juste heureux d’être ici. C’est une victoire en soi. J’espère le meilleur résultat possible au classement. Mais honnêtement, c’était un très mauvais accident. Le plus dur a été de revenir à mon niveau. J’ai dû faire une longue pause et les blessures ont dû guérir avant de pouvoir m’entraîner à nouveau. Vous pouvez faire du vélo à l’extérieur, mais l’entraînement est autre chose. J’ai beaucoup travaillé et ma forme n’est pas mauvaise. J’ai fait tout ce que je pouvais pour être prêt. J’ai mes propres objectifs et ensuite nous verrons. Je ne sais pas quel sera l’effet des deux semaines que j’ai passées dans un lit d’hôpital. Bien sûr, sans la chute, j’aurais visé la victoire finale. Mais cet accident a tout changé."

10:10 - Une première étape déjà décisive ? Le Tour de France peut-il se jouer dès la première étape ? Non, on exagère car une étape ne peut pas donner le vainqueur du Tour de France, mais il pourrait tout de même déjà donner une tendance avec un parcours très accidenté et de nombreuses petites ascension qui pourraient provoquer une grosse explication entre les favoris et notamment entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard.