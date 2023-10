Ce champion du monde français va peut-être se retrouver sans contrat l'année prochaine

Un Français, champion du monde de cyclisme à plusieurs reprises, pourrait se retrouver sans équipe la saison prochaine.

Champion du monde il y a quelques années, un Français pourrait bien se retrouver sans équipe la saison prochaine, malgré un contrat courant jusqu'à fin 2024 dans sa formation actuelle. En effet, celle-ci pourrait déposer le bilan et laisser tous ses membres sur la paille, sans employeur et sans équipe pour l'année qui arrive.

L'équipe cycliste Soudal Quick-Step cherchait un sponsor et de nouveaux financements depuis un moment maintenant. Et elle devrait finalement être absorbée par la formation Jumbo Visma. Or, la formation belge a plus de 20 coureurs engagés pour 2024, qui pourraient donc se retrouver sans équipe alors que la plupart des effectifs sont bouclés pour la saison prochaine.

Parmi eux, le double champion du monde 2020 et 2021, Julian Alaphilippe. Le Français sort de deux saisons décevantes marquées par de nombreuses chutes et blessures. S'il semble difficilement en mesure de retrouver son meilleur niveau, le natif de Saint-Amand-Montrond affiche un palmarès enviable, devrait théoriquement l'aider à retrouver une équipe rapidement. Il a notamment remporté six étapes du Tour de France, un Milan-San Remo, trois Flèches Wallonnes, une Clasica San Sebastian et un maillot de meilleur grimpeur du Tour, sans parler de son magnifique Tour de France 2019, durant lequel il garde le maillot jaune jusqu'à la 19e étape.

Il a longtemps été question d'un transfert dans l'équipe française TotalEnergies, mais Julian Alaphilippe devait honorer son contrat avec la Soudal Quick-Step jusqu'à la fin de la saison 2024. Finalement, il se pourrait donc que l'arrivée du champion du monde se fasse plus rapidement que prévu. Interrogé sur la question, Jean-René Bernaudeau, le patron de l'équipe TotalEnergies, a expliqué au Parisien : "Il a un agent et je ne vais pas faire le premier pas. Si le téléphone sonne pour parler de Julian, je verrai à ce moment-là".

Le PDG de Total, Patrick Pouyanné, avait d'ailleurs mentionné dans une interview pour L'Equipe qu'il apprécierait de recruter Julian Alaphilippe et qu'une rallonge budgétaire ne serait pas à exclure si une telle opportunité se présentait. Reste à voir si le double champion du monde veut rejoindre la formation vendéenne, ou si d'autres projets plus séduisants lui seront proposés après le dépôt de bilan de sa formation actuelle. Peu de chance en tout cas pour lui de rester dans le giron de la Jumbo Visma après la fusion, puisque tous les contrats des coureurs de la Soudal Quick-Step devraient être rendus caducs.