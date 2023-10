Une partie de la France complétement abandonnée, voici le parcours du Tour de France 2024 !

Christian Prudhomme et Marion Rousse ont dévoilé le parcours du Tour de France hommes et femmes, découvrez le avec nous.

15:00 - Fin du live ! Merci de nous avoir suivis pour l'annonce de ce parcours du Tour de France 2024 ! Pour la première fois, le Tour part d'Italie et il arrivera exceptionnellement à Nice, en raison des JO à Paris. Les Alpes du Sud, la Côte-d'Or et les départements du centre sont mis à l'honneur, tandis que le Nord et l'Ouest sont absents de ce tracé.

14:40 - Le Massif Central comme tournant ? Cette année, le Massif Central pourrait aussi faire de grosses différences, même si une seule étape s'y déroule. Le profil ne paie pas de mine, mais comporte plus de 4000 mètres de dénivelé positif et pourrait être fatal en cas de défaillance.

14:20 - Les étapes clés En plus des chronos sur les étapes 7 et 21, de nombreuses étapes montagneuses vont creuser les écarts entre favoris. Après un Grand Départ déjà vallonné, l'étape 4 sera redoutable, avec le col du Galibier. La 14e étape, entre Pau et Saint-Lary-Soulan, puis l'étape 15 arrivant au Plateau de Beille, seront aussi des tournants de cette édition. Enfin, les étapes 19 et 20 seront les étapes reines, avec des arrivées au sommet à Isola2000 et au col de la Couillole, avant le contre-la-montre final.

14:00 - Le centre de la France mis à l'honneur Après la première journée de repos, le 8 juillet, le Tour redescendra vers les Pyrénées en traversant le Loiret, le Cher, la Creuse, le Cantal puis le Lot-et-Garonne entre la 10e et la 12e étape. En détail, la 10e reliera Orléans et Saint-Amand-Montrond, la 11e Evaux-les-Bains et le Lioran, et la 12e Aurillac et Villeneuve-sur-Lot.

13:40 - Une dernière étape inédite Le Tour se finira par un contre-la-montre qui pourrait être légendaire, comme en 1989 entre Greg LeMond et Laurent Fignon. Mais cette fois, il se déroulera entre Monaco et Nice et sera vallonné, avec le passage à la Turbie et au Col d'Eze.

13:20 - Un Tour du sud ? Le Tour de France 2024 part d'Italie et arrive à Nice, et ne remontera pas plus au nord que Troyes. L'Ouest est aussi absent du tracé. En revanche, il y aura trois étapes en Côte-d'Or et un passage important dans le Massif Central. Les Pyrénées sont présentes comme d'habitude, et les Alpes du Sud sont mises à l'honneur.

13:15 - Une 4e étape dantesque Dès le quatrième jour, les coureurs devront gravir les cols de Sestrières et du Galibier, avec une étape courte entre Pinerolo et Valloire.

13:04 - Une 2e étape pour les puncheurs !

13:04 - La 1ère étape est difficile

12:58 - Toutes les étapes ! Samedi 29 juin – Etape 1 : Florence / Rimini

Dimanche 30 juin – Etape 2 : Cesenatico / Bologne

Lundi 1er juillet – Etape 3 : Piacenza / Turin

Mardi 2 juillet – Etape 4 : Pinerolo / Valloire

Mercredi 3 juillet – Etape 5 : Saint-Jean-de-Maurienne / Saint Vulbas

Jeudi 4 juillet – Etape 6 : Mâcon / Dijon

Vendredi 5 juillet – Etape 7 : Gevrey-Chambertin / Nuits-Saint-Georges

Samedi 6 juillet – Etape 8 : Semur-en-Auxois / Troyes

Dimanche 7 juillet – Etape 9 : Colombey-les-Deux-Églises / Troyes

1ère journée de repos – Lundi 8 juillet

Mardi 9 juillet – Etape 10 : Orléans / Saint-Amand-Montrond

Mercredi 10 juillet – Etape 11 : Evaux-les-Bains / Le Lioran

Jeudi 11 juillet – Etape 12 : Aurillac / Villeneuve-sur-Lot

Vendredi 12 juillet – Etape 13 : Agen / Pau

Samedi 13 juillet – Etape 14 : Pau / Saint-Lary-Soulan Pla d'Adet

Dimanche 14 juillet – Etape 15 : Loudenvielle / Plateau de Beille

2e journée de repos – Lundi 15 juillet

Mardi 16 juillet – Etape 16 : Gruissan / Nîmes

Mercredi 17 juillet – Etape 17 : Saint-Paul-Trois-Châteaux / SuperDévoluy

Jeudi 18 juillet – Etape 18 : Gap / Barcelonnette

Vendredi 19 juillet – Etape 19 : Embrun / Isola2000

Samedi 20 juillet – Etape 20 : Nice / Col de la Couillole

Dimanche 21 juillet – Etape 21 : Monaco / Nice

12:52 - La 38ème pour Nice Nice accueille le Tour de France pour la 38ème fois. La ville a notamment organisé deux Grands Départs, dont celui de 2020 pendant la pandémie.

12:48 - Christian Estrosi commence son discours Le maire de Nice, qui accueille exceptionnellement l'arrivée en cette année de JO à Paris, remercie la ministre des sports, Amélie Oudéa-Castéra, le Président de l'UCI David Lappartient, et le Président d'ASO, Jean-Etienne Amaury.

