DIRECT. Flèche Wallonne 2024 : le chaos total, les favoris en grande difficulté, suivez la course

La Flèche Wallonne 2024 se déroule ce mercredi en Belgique. La course est marquée par des conditions difficiles et des ascensions terribles qui piègent les favoris. Suivez la course en direct.

L'essentiel L'échappée de début de course a finit par céder après la première ascension du Mur de Huy et la deuxième de la Côte d'Ereffe. Tout reste très ouvert alors que le peloton est revenu sur le groupe de tête et que les favoris craquent petit à petit.

Le grand favori est le Dannois Mattias Skjelmose. Le Britannique Tom Pidcock (INEOS Grenadiers), vainqueur de l’Amstel Gold Race dimanche dernier peut aussi prétendre au sacre au Mur de Huy.

La Flèche Wallonne 2024 s'élance de Charleroi et se termine dans le terrible mur de Huy qui sera gravi quatre fois durant les 199,1 kilomètres.

En direct