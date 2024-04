Flèche Wallonne 2024 : après Alaphilippe, un nouveau français veut s'imposer au Mur de Huy

La Flèche Wallonne 2024 se déroule ce mercredi en Belgique. Les coureurs engagés devront parcourir les 199 kilomètres prévus au programme avec des Français qui peuvent avoir une carte à jouer.

Cette année, la Flèche Wallonne promet un parcours différent de celui de d'habitude avec quatre ascensions du Mur de Huy contre trois habituellement. Deux autres côtes seront à grimper : a côte d'Yvoir (2,2 km à 5,7 %), la côte d'Ereffe (2 km à 5,6 %). Des dénivelés peu élevés par rapport aux 23% pouvant être atteint dans certains secteurs du redoutable Mur de Huy. Autre remaniement dans les 199,1 kms à parcourir cette année puisque côte de Cherave a disparu du parcours. L'explication finale devrait avoir lieu dans le Mur.

Et ceux qui devraient se démarquer sont les coureurs suivants : Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) fait figure de favori, tout comme Tom Pidcock (INEOS Grenadiers), vainqueur de l'Amstel Gold Race. Derrière, d'autres cyclistes pourraient tenter de faire faux bonds à ces deux hommes. Marc Hirschi ou encore Tiesj Benoot ont fini sur le podium de la dernière édition de l'Amstel Gold Race et pourraient prétendre à un sacre au Mur de Huy. Du côté des Français il faudra surveiller Paul Lapeira, Valentin Madouas, Quentin Pacher, Romain Grégoire, David Gaudu, Guillaume Martin et bien évidemment Benoit Cosnefroy, 2e au Mur de Huy en 2020.

A quelle heure débute la Flèche Wallonne 2024 ?

La Flèche Wallonne 2024 devrait s'élancer de Charleroi à 11h15 pour le départ fictif et 20 minutes plus tard pour le départ réel. L'arrivée est estimée aux alentours de 16h30.

Sur quelle chaîne TV est diffusée la Flèche Wallonne 2024 ?

Deux chaines retransmettront la 88e édition de la Flèche Wallonne. Eurosport 1 prendra l'antenne à 14h30 alors que France 3 diffusera la course à 15h10.

Quelle diffusion streaming pour la Flèche Wallonne 2024 ?

Trois diffusions streaming seront disponibles pour suivre la Flèche Wallonne 2024. Le player d'Eurosport, MyCanal et France.TV proposeront une diffusion en streaming.

Quels sont les pronostics pour la Flèche Wallonne 2024 ?

Unibet : Skjelmose 3,75; Teuns 5; Hirschi 8

Winamax : Skjelmose 4; Teuns 6; Van Gils 7,50