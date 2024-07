"Ça m'aide beaucoup", cette boisson miracle qui fait gagner Pogacar

Pogacar est un génie du cyclisme et l'un des meilleurs coureurs de sa génération. Son secret réside dans une boisson pour le moins incongrue.

Alors que le prodige slovène Tadej Pogacar a découvert pour la première fois de sa carrière le tour d'Italie, il a littéralement écrasé la concurrence en s'imposant très largement avec quasiment 10 minutes d'avance sur le deuxième, Daniel Felipe Martinez. Le double vainqueur du Tour de France semble être sur une autre planète que ses concurrents directs.

Cette année, Pogacar tentera pour la première fois de doubler le Tour de France et le Giro, avec l'ambition de remporter les deux épreuves de trois semaines. Un véritable exploit, que seuls sept coureurs dans l'histoire ont réussi. Le dernier en date est Marco Pantani, en 1998. Avant lui, Indurain l'a fait en 1992 et 1993, tout comme Bernard Hinault en 1982 et 1985, ou Eddy Merckx en 1970 et 1972.

Pour réaliser cette performance, le Slovène peut compter sur une aide étonnante. Sur le Tour de Lombardie en octobre dernier, Tadej Pogacar a en effet révélé aoir pu compter sur un breuvage étrange pour le sauver d'une défaillance physique. Dans l'émission Sigma Sport Café Ride, il a expliqué avoir ressenti des crampes lors de l'épreuve transalpine et avoir cru perdre son titre sur le Monument. "Je savais que je pouvais descendre avec un peu d'avance mais grimper avec une crampe, ce n'était pas possible", a-t-il révélé.

C'était sans compter sur le remède miracle de la formation UAE. "Ils ont pu me donner une boisson salée au vinaigre. Ça m'aide vraiment. Il y a aussi du jus de concombre. Ça m'aide beaucoup. Les électrolytes et le sel agissent", affirme le coureur. Ce mélange inattendu lui a en tout cas permis de reprendre des forces et de remporter pour la troisième fois consécutive le Tour de Lombardie. Le coureur de 25 ans a expliqué que ce n'est pas la première fois qu'il a recours à cette boisson miracle pour éviter la fringale.

Tadej Pogacar est décidément un coureur étonnant, qui ne vit pas la course de la même manière que ses concurrents dans le peloton. Lors du dernier Tour de Catalogne, il avait ainsi faussé compagnie au reste des coureurs pour se cacher dans un buisson et observer la réaction des autres cyclistes.

Cette saison 2024, commencée de manière tonitruante pour le Slovène, pourrait être historique s'il parvenait à devancer la concurrence à la fois sur le Giro et sur le Tour de France, avec quelques jours plus tard, la course en ligne des Jeux olympiques à Paris. Pour cela, sa fameuse préparation vinaigre-sel-jus de concombre pourrait bien l'aider à éviter une défaillance.