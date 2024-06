De la maladie de Lyme à champion de Belgique, qui est le sprinteur Arnaud De Lie ?

Le Belge sera peut être la star de ce Tour de France chez les sprinteurs.

Il sera la tête d'affiche de l'équipe Lotto Dstny. Arnaud De Lie va disputer, à 22 ans, son premier Tour de France avec de grandes ambitions après avoir remporté le championnat de Belgique sur route, mais sans pression comme l'a indiqué son manager sportif. "Arnaud va au Tour sans aucune pression, puisque c'est sa première participation, nous n'avons pas d'attentes à son égard. Il y va pour apprendre et prendre de l'expérience. Bien sûr il y a des étapes qui lui conviennent, et dans les sprints, il peut tenter sa chance, mais sans aucun impératif".

Le Belge, de retour au sommet, a eu de gros problèmes de santé ces derniers mois, touché notamment par la maladie de Lyme. Pas au niveau au début de l'année, le Belge était tout simplement malade. La maladie de Lyme ou borréliose de Lyme, est transmise lors d'une piqûre de tique infectée par une borrelia, une bactérie de la famille des spirochètes. L'infection est souvent sans symptôme mais peut dans certains cas entrainer une maladie parfois invalidante comme l'explique Santé Publique France. Rarement mortelle, elle peut provoquer de symptômes grippaux, notamment des douleurs musculaires et articulaires, des maux de tête, des nausées et des vomissements. Désormais guéri, le Belge enchaîne les victoires depuis son retour et notamment sur le championnat de Belgique.

Un titre prestigieux sur le championnat de Belgique

Peut être le championnat national le plus relevé avec un plateau de sprinteur assez incroyable. Mais au terme de l'épreuve, le jeune coureur a été sacré au nez et à la barbe de Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), Maillot Vert du dernier Tour de France, et Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe), vainqueur sur les Champs-Élysées l'an dernier. Wout Van Aert (Visma-Lease a bike a pris de son côté la 5e place. "Je me sens libéré, je n'ai vraiment pas de mots pour ça. C'est le plus beau maillot du peloton et je vais pouvoir le porter pendant un an. C'est incroyable. Je veux vraiment montrer ce maillot, et à commencer bientôt sur le Tour de France" a lancé le Belge.

Déjà de nombreuses victoires

En 2024, le sprinteur de la Lotto en est déjà à 4 victoires avec notamment le Tro Bro Leon ou encore le Circuit de Wallonie. En 2023, Arnaud De Lie a enregistré de nombreuses victoires et notamment 2 sur l'Etoile de Bessèges, le Tour de Wallonie ou encore le Grand Prix Cycliste de Québec.