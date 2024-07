Tour de France : le profil de la 4e étape Pinerolo - Valloire

Place aux choses sérieuses ce mardi 2 juillet avec la 4e étape entre Pinerolo et Valloire.

Après deux étapes mouvementées et une troisième assez terne, les choses sérieuses débutent réellement ce mardi 2 juillet avec la 4e étape entre Pinerolo - Valloire. C'est le premier passage dans les Alpes qui est au programme avec l'ascension de cols mythiques. L'étape du jour sera explosive avec 139 kilomètres et quatre cols seront à gravir, dont ceux de Sestrières (2 035 m) et du Galibier (2 642 m).

Les coureurs effectueront tout d'abord 70 kilomètres sur le sol italien, depuis Pinerolo, avant de regagner (enfin) l'Hexagone. Les pentes de Sestrières (39,9 km à 3,7 %, 2 035 m) seront une très longue mise en bouche pour les coureurs. Le col de Montgenèvre, deuxième difficulté du jour (km 71) permettra de basculer en France. Le peloton devra ensuite escalader le col du Galibier (23 km à 5,1 %, 2 642 m) pour rallier Valloire. Si une grosse bataille est prévue, l'arrivée en descente pourrait "gâcher" un poil le spectacle.